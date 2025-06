SKANDAL NA NASTUPU EDITE ARADINOVIĆ! Prišla stolu do bine i zahtevala OVO: Njen fan pobesneo, pa sve objavio javno (VIDEO)

S obzirom na to da često ima nastupe i da obično snimci s njenih nastupa budu veseli i pevačica je uvek dobro raspoložena ovaj potez zbunio je mnoge.

Edita Aradinović napravila je opšti haos na nastupu, ali i na društvenim mrežama nakon svirke koju je imala u Bosni. Ona je zabranjivala publici da je snima, pokušavala je da ljudima uzme telefone i okretala im leđa.

Kako kažu, interakcija s publikom te noći nije bila dobra. Pevačica je za vikend imala nastup u jednom klubu u Sarajevu, gde je potpuno razočarala publiku iz prvih redova, a kad ste u prvom redu na nečijem nastupu, to znači i da tu osobu jako cenite i volite. Ono što smo primetili je da je pevačica sa svim ostalim ljudima koji su bili na njenom nastupu bila super raspoložena, a samo je taj jedan sto dobio zabranu da je snima.

Aradinovićeva je, kako kažu njeni obožavaoci, bila stilizovana za desetku, ali je ponašanje bilo ravno nuli. U 21. veku, u 2025. godini, potpuno je normalno da javne ličnosti na uživo svirci budu snimane telefonima sve vreme. Taj trend nije počeo od juče, i to i sama Edita zna, s obzirom na to da često ima nastupe i da obično snimci s njenih nastupa budu veseli i pevačica je uvek dobro raspoložena. Međutim, izgleda da joj te večeri nije bilo sve po volji.

Dečko koji je, kako kaže, bio na nastupu kako bi proslavio rođendan njegove drugarice, ispričao je do detalja šta se dešavalo na nastupu mlade pevačice.

- Volim je, gotivim, ima jako dobre pesme, ali ono u subotu je doslovno bio pakao. Ja ne znam šta joj je smetalo. Nedavno kad je bila Tea na istom mestu, ženu smo smorili, bukvalno smo joj konstantno telefone gurali u facu i ona je sve vreme bila s nama. Takođe, generalno sve ostale pevačice se ponašaju normalno. Ne znam u kom tripu je bila u subotu, ali to je jako bezobrazno - poručio je tiktoker Arsen, a onda je i objavio momenat kad se dogodila situacija o kojoj je govorio.

Kako se može videti na videu, Edita peva nasred bine, ekipa za stolom je snima najnormalnije s pozicije stola, pevačica to uočava i dolazi do njih. Nakon što im se približila, pruža ruku, pokušava da im otme telefon i uz to im govori: "Nemoj da me snimate, dosta sa snimanjem, dosta, molim te".

Autor: M.K.