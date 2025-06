NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM: Sofija Vergara POTPUNO GOLA pozira u kadi! Društvene mreže se usijale zbog ovih fotografija (FOTO)

Sofija Vergara potpino gola pozira za fotografije na društvenim mrežama!

Aktuelna glumica Sofija Vergara ponovo dominira društvenim mrežama. Ovog puta, podelila je fotografije na kojima je potpuno gola. Nalazi se u kadi punoj sapunice, dok su oko nje kamermani i cela filmska postava.

Sofija Vergara, omiljena zvezda serije "Moderna porodica", još jednom je oduševila pratioce na Instagramu. Objavila je niz zavodljivih fotografija uključujući i golu fotografiju iz kade, snimljenu ranije za "Vanity Fair" u saradnji sa modnom kućom "Dolce & Gabbana".

Na fotografiji se Sofija opušta u kadi punoj sapunice, strateški prekrivena mehurićima, sa rukom zabačenom iza glave. U drugim objavljenim kadrovima pozira u kupaćem kostimu leopard uzorka i visokim potpeticama, a u jednoj sceni podsetila je mnoge na poznatu pozu iz "Prljavog plesa", dok je podignuta u vazduh.

Nedavno je takođe obradovala svoje pratioce objavivši fotografiju u toplesu dok se sunčala kraj bazena.

"Llego el verano!" -napisala je u opisu objave, što u prevodu znači: "Leto je stiglo."

Njena objava privukla je hiljade fanova koji su lajkovali i komentirasali, uključujući i koleginicu iz žirija emisije "America’s Got Talent", manekenku Hajdi Klum.

"Dođi... radim isto. Sunčam se" - prokomentarisala je Hajdi, na oduševljenje brojnih obožavatelja.

Sofija se nedavno našla u centru medijske pažnje zbog navodnog odnosa sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom. Iako su viđeni zajedno nekoliko puta, njihova romansa, prema pisanju stranih medija, nije dugo potrajala. Navodi se da je Luis izgubio interes, a glumica se nakon toga navodno osećala "napuštenom".

Pre toga, Sofia je bila u braku s glumcem Joeom Manganiellom, s kojim se razvela prošle godine.U ranijim intervjuima otvoreno je govorila o svojim očekivanjima u vezama.

- Želim neke osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga ko me voli. I nekoga ko je visok, zgodan - rekla je tada. Dodala je i da joj je važna ravnoteža u finansijama: - Želim nekoga ko ima isto novca kao ja ili više, jer ako nema, to je noćna mora. Na kraju ti to zamere. Želim nekoga ko je zabavan. Treba mi zabava u životu.

Autor: M. V.