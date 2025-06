DOBACUJU MI 'POPE, ĆAO DIREKTORE!' Kija Kockar priznala da se uskoro sprema SVADBA?! Otkrićem da je peckaju izjavom Slobine žene ŠOKIRALA SVE!

Šok!

Voditelj emisije ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić, razgovarao je sa pobednicom ''Zadruge 1'', Kijom Kockar, koja je bila u dužoj medijskoj ilegali, usled čega je otkrila šta se dešava na njenom privatnom polju i gde je bila dok je

Da li je istina da si iskeširala jednu nekretninu i inostranstvu?

- Da, ali još 2021. Kupila sam stan, koji sam nedavno renovirala. U Alanji je taj stan, veoma sam zadovoljna i većinu vremena provodim tamo. Morala sam zbog obaveza da dođem u Srbiju, ali se nadam uskorom povratku.

Kako tvoj život sada izgleda, kao i dani koje provodiš ovde?

- Zaposlena sam za stalno, ali ne u državnoj firmi. Van javnog života sam. Imam punu podršku svog partnera. Dala sam otkaz kao voditelj, kako bih se posvetila studijama, a onda je usledilo inostranstvo. Amerika, Turska, veoma mi je lepo. U inostranstvu imam dosta prijatelja, veoma mi je lepo tamo.

Ti si rešila da otkriješ da si ponovo zaljubljena, hoćeš li reći nešto o tome?

- Kao što sam rekla, zalubljena sam. On nas upravi gleda.

Kako ste se upoznali, odakle je on?

- Nije javna ličnost. Nema drušvene mreže, naš je čovek. Upoznali smo se u Americi, preko zajedničkog prijatelja. Godinu i po dana smo zajedno.

Da li je on čovek o kom si maštala?

- Nadam se da jeste, ali ne želim da trčim pred rudu. Svi su ga upoznali, meni važni ljudi. Moja baka ga obožava i smatra da je on pravi čovek za mene. Ja nisam luda za svadbom i udajom, on je možda taj koji više to priželjkuje. Što se mene tiče, videćemo. Ja dobijam dijamante, hvala ljubavi na tome.

Da li si upućen na tiktok trend da žene budu kume svom bivšem suprugu, da li bi to uradila?

- Bivšem suprugu ne, nikada se to ne bi desilo. Nekim drugim partnerima da.

Da li ti ljudi dobacuju na ulici, šta se dešava?

- Često me ljudi pominju u intervjuima. Nepijatno mi je jer mi je mesar dobacio ''o pope, ćao, ćao direktore''. Zaista mi je jako nemirajno. Volela bih da utičem na svoje bliske prijatelje i komšije da to više ne rade to.

Podsetimo, snimak koji je postao viralan na društvenoj mreži tiktok, jeste snimak Slobine supruge Jelene Radanović, koja je u momentu tokom davanja izjave, krenula da se javi nekome, te je tako na vrlo šaljiv način rekla: "Oo pope, ćao, ćao, direktore". Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: S.Z.