POVLAČI SE SA SCENE DA POBEDI RAK: Poznata pevačica se obratila publici na poslednjem nastupu, njene reči slamaju srce!

Džesi Džej se obratila publici rečima koje slamaju srce, spremna je da se posveti svom zdravlju!

Slavna pevačica Džesi Džej održala je svoj, kako je najavila, poslednji nastup nakon čega će se posvetiti izlečenju raka dojke koji joj je nedavno dijagnostifikovan.

Pevačica je na poslednjem koncertu u okvru turneje, obavestila publiku da će se posvetiti svom zdravlju, te de će pobediti opaku bolest sa kojom se bori.

- Znate da sam uvek bila otvorena knjiga, ovo je moj poslednji nastup pre nego što odem da pobedim rak dojke. Zbog toga mi je današnji nastup posebno važan -rekla je sa bine boreći se sa suzama:

Na događaju pred 80.000 ljudi, Džesi je izrazila zahvalnost za život koji ima, svoju publiku, karijeru, sina i partnera.

- Imam toliko razloga da živim. Toliko toga još želim da učinim - dodala je, nakon čega je izvela pesmu "Living My Best Life", koju je opisala kao ličnu numeru uz šalu da je možda treba da nosi naziv "Living My Breast Life".

Pevačica, poznata po hitovima poput "Price Tag", ranije ovog meseca otkrila je preko Instagrama da joj je dijagnostifikovan rani stadijum raka dojke i da će uskoro ići na operaciju.

- Rak je grozan u bilo kojem obliku, ali držim se reči "rano" - poručila je tada.

Džesi je priznala da se dvoumila da li treba javno da podeli dijagnozu, ali na kraju je odlučila da bude iskrena zbog lične katarze, ali i podrške koju dobija od drugih.

- Znam koliko mi je pomoglo kada sam ranije delila svoje priče i koliko su mi drugi uzvratili ljubavlju, podrškom i ličnim iskustvima - kazala je pa dodala:

- Hajde da unesemo malo dobre energije ovde jer znam da nisam jedina koja se trenutno suočava sa nečim velikim - rekla je pevačica pred kraj nastupa.

Autor: M. V.