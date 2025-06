Kristijan Golubović trijumfovao je u rijalitiju "Farmeri" koji se emitovao na Narodnoj TV, a sada je svoje utiske podelio za Pink.rs.

Kako nam je rekao, i dalje nije svestan da više nije na imanju, već kod kuće.

- Uspeo sam da ukrotim svoj karakter u mnogo slučajeva, da pobedim samog sebe. Utiske još uvek nisam sabrao. I ono malo, kada sam zaspao kod kuće, probudim se i kažem:"Jao, treba vatru da založim". Još uvek se nisam adaptirao - rekao je Kristijan, koji se svoje supruge Kristine Spalević toliko uželeo da je poželeo da joj napravi još jedno dete!

- Dobro provodimo vreme. Još na imanju sam rekao:"Ne mogu da doćčekam kući, da padne hoklica", pitaju me šta je to, rekao sam im da treba da premotaju prošle serijale, da shvate da je to vođenje ljubavi. Malo čuvamo dečicu, malo pravimo! Pravimo, to je normalno. Kristina je mlada, može da tera. Ja sam rđavi mitraljez, ali ide on polako (smeh) - u svom stilu objašnjava Golubović.

Priznao je i da li mu je Kristina očitala lekciju zbog njegove prisnosti sa drugim ženama u rijalitiju.

- Kristina mene najbolje poznaje, zna da ja imam te vulgarno banalne duele sa ženama, ja sam jednostavno takav. Volim da se sa njima konkretno, seksualno prepirem. To nije umesno kada si u braku, vezi, ali Kristijan ne može za 55 godina da promeni baš sve... Taj način moje komunikacije sa ženama... Malo ih ogolim, pa vidimo ko je kakva. To su žene koje vole da pričaju o seksu i sa oženjenima.

Peca se bavi mnome i svojom fejk pobedom

Drugoplasirani farmer jeste Predrag Peca Lazić, Kristijanov ljuti neprijatelj. Sukobljavali su se sve vreme, a nas je zanimalo hoće li doći do spuštanja lopte.

- Tu nema spuštanja lopte. Dečko je klasičan imbecil, šalju mi neke klipove, on stavlja naše svađe, nešto objašnjava, priča da je on pobednik... Čovek se bavi mnome, njegovom fejk pobedom. Ne znam u čemu je pobedio kada sam pobednik ja?! Ljudi unutra su se bavili mnome, gledali u kameru i razmišljali šta će narod da kaže, a ja o tome nikada nisam razmišljao. Nekad u ljutnji reagujem agresivno, kada mi se plače plačem, kada mi se radi, radim. Kod mene nema zezanja i fejkiranja. Kada se radujem, svi se raduju, radim - svi imaju korist od toga. Ne čistim g*vna od svinje i gledam u kameru da li će narod da kaže... Nemam te potrebe uopšte. Ja sam ime i prezime već 35 godina. Nisam došao ni po ime, prezime, karijeru, došao sam da budem ono što jesam i da narod to prepozna u meni i, kao što jeste, izabrao me za legitimnog pobednika - rekao je Kristijan, te priznao šta se dešavalo iza kulisa finala.

- Nije bilo tenzije. Poslušao sam moju suprugu koja kaže:"Kada ti je najgore, kada želiš nekog da baciš iz aviona, ti mu ponudi limunadu. Samo ignor, ako prećutiš tu si pobednik, a njima je još gore u srcu".

Boža Džons nek prizna da li je gej

Pred kraj sezone "Farmera" sukobio se čak i sa Božom Džonsom, trećeplasiranim finalistom, sa kojim je bio prijatelj, te nas je zanimalo u kakvom su sad odnosu.

- Odličan nam je odnos. Objasnio sam mu naknadno par stvari, izvinio se. U*ere se, pa ga brišemo vlažnim maramicama. Dobar je dečko, samo je šašav, a šašavost, ako se pretera, onda postaje ludak i ide u Toponicu ili u Kovin. Rekao sam mu da od sebe ne pravi ludaka, lep je, zdrav, prav, sve. Neka se pusti paćeništva, nije život jedna žena, ima ih milion. Kaže:"Imaš pravo, izvinjavam se za nepoštovanje, ja kad padnem prebacim", ali mislim da je dobar dečko, samo se malo pogubio - rekao je Kristijan, pa se osvrnuo na Božino priznanje u studiju da Kristijan nije uspeo da od njega napravi mačo muškarca jer u sebi "ima p*derluk", kako je rekao.

- Priča mi da se njegov otac držao za glavu i pričao:"Jao, sine, mi te čekali na onu stvar, ti na g*zicu izađe, jedini si od šestoro dece malo nastranio. Ženskast si mi malo, nemoj tako da se smeješ i te pokrete". On vuče na tu gej nijansu, a to nije ništa loše ako se deklarišeš kao takav, a ako se skrivaš... Pedere vređam, homoseksualce ne, jer su se oni izjasnili. A kad ti nešto kriješ... Kao kad bih ja rekao da nisam lopov, a kradem. Je l' ga primaš ili ne primaš, je l' ga daješ ili ne daješ?! Reci, pa niko te neće linčovati! Čovek oženi slona i dovede ga kući, a ne muškarac muškarca... Ali kaži, izjasni se, nemoj mi da prepoznajemo - rekao je Kristijan.

Više se moja žena čuje s bivšom nego ja

Zanimalo nas je u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, sa kojom ima ćerku Veru.

- Upravo mi je pisala, predlažem da dođu u Beograd, da provedu ovde dan-dva, da malu vodim u tržni centar da joj kupim nešto, da odemo do pozorišta, bioskopa... Da vidi Beograd, da je častim novca za letovanje, da uživa. Zaslužila je, dobra je učenica, pohvaljena od direktora, prima nagrade... Zaista mi je mala Vera veliki ponos. Bivša supruga je jako fina žena iz dobre porodice, nikada nije prešla granicu umesnog ponašanja. Posvetila se skroz mojoj ćerki Veri, to je sve. Nemam nikakve reči sem reči hvale za ta dva bića - rekao je Kristijan za Pink.rs, pa obelodanio prirodu odnosa svoje bivše i sadašnje žene.

- U kontaktu su non-stop. Kristina pomaže, nosi, bira garderobu za malu, šalje... Njih dve imaju bolji kontakt nego ja i moja bivša žena! Kristina je univerzala, dopala mi se od samog početka. Nisam želeo da je prepustim njenom bivšem životu ili sledećem, koji je bezveze. Ukrotio sam je, uputio u neke stvari, sada je pustio u svet u kojem može da pliva, poslovnost, majčinstvo... Puno sam joj zahvalan. Imamo više ortački odnos, kao da smo ortaci ceo život, više nego što smo muž i žena. Ali, da ona takav odnos preuzme sa mojom bivšom ženom i ćerkom, kao da je njena? Uvek je pohvali bivša supruga, uvek kaže:"Zahvali se Kristini, stvarno su divne stvari". Uspeo sam da se dva roga u vreći ne sudaraju - rekao je Golubović.

Autor: D. Tanasijević