UZNEMIRUJUĆE! Pogledajte SNIMAK na kojem se vidi kako je nastradao bivši rijaliti učesnik! POTRESNO! (VIDEO)

Benjamin Spahović je stradao nekoliko dana nakon saobraćajne nesreće koju je skrivio Damir Brgulja krajem maja. Brgulja je ušao u traku kojom se vozio Spahović te tako izazvao nesreću. Nakon nesreće Brgulja je priveden, a Tužilaštvo KS je za njega predložilo mjere zabrane upravljanja vozilom, no Sud je to odbio. Nakon toga je upućena i žalba na odluku Suda, no i ona je odbijena.