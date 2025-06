DOBRO BI TI STAJALO UDOVICA: Ana Divac šokirala javnost obraćanjem nakon muževljeve saobraćajke, evo šta su joj ljudi pričali (VIDEO)

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac operisan je nakon što je pao s motora, a sada, nekoliko dana kasnije, njegova supruga Ana Divac našalila se na TikToku na račun cele situacije.

Situacija u kojoj su se sada porodično našli navela ju je na zanimljiva razmišljanja.

- Dok čekam da pređem more na trajektu pa sam se nešto zezala sa prijateljima oko cele ove situacije kaže mi drug:"Kako bi ti dobro stajalo udovica baš bi bilo top" i zezamo se na tu temu i sigurno ste vi već gledali video kada ženu pitaju posle 40 godina braka:"Kako se osećate" ona kaže:"Super, super prvi put u životu mogu da radim šta hoću", "Šta je to", "Prvi put mogu da gledam program koji ja hoću" i pomisliš majko moja 40 godina joj je trebalo da gleda program koji hoće... A onda pomislim smejem se njoj, ko zna ko bi se sve meni smejao za neke stvari što mi je trebalo 40 godina da ukapiram da sam htela da radim, a nisam ih uradila iz raznih razloga tako da su to samo lekcije, svako ima svoju lekciju i ono što je za nekoga toliko glupo i toliko lako što nismo uradili za nas je teško i obrnuto. Koje su vaše lekcije koje ste posle ko zna koliko godina počeli da radite, vaše želje? ili možda još niste pa čekate pravi trenutak. Samo jedno znam, stvarno je pravi trenutak sada kad ga shvatimo da ga odmah uradimo, toliko - rekla je Ana Divac u snimku.

Autor: D. T.