Rijana otkrila ime treće bebe, ASAP Roki pol deteta? Čuveni par napokon progovorio, sada je sve jasno

Par je zajedno od 2019. godine, a prvi put su postali roditelji u maju 2022. kada su dobili sina RZA Athelston, a potom i drugog sina, Rajota Rouza, rođenog u avgustu 2023.

Rijana je otkrila da je trudna po treći put na Met Galiu maju, a sada ne samo da je otkrila detalje oko imena bebe, već je reper ASAP Roki, čije je pravo ime Rakim Athelston Mejers, otkrio i pol bebe.

Dok je tokom vikenda prisustvovao premijeri filma Štrumpfovi u Briselu kako bi podržao Rijanu, koja daje glas Štrumpfeti, Roki je odgovorio na pitanje novinara Entertainment Tonight-a da li je "ovo devojčica koju je čekao".

- Jeste, čoveče, jeste - rekao je, podigavši igračku Štrumpfete i uz osmeh dodao: - Evo je, evo je - pokušavajući da skrene pažnju sa odgovora.

Kasnije, kada je isto pitanje postavljeno Rijani, ona je bila mnogo tajanstvenija i uz osmeh rekla:

- Videćemo da li je Štrumpfeta! Ne znam! Možda bude i Tata Štrumpf, ko zna!

Na pitanje da li će ime bebe počinjati slovom R, kao kod starije braće, Rijana je potvrdila:

- Uvek će biti ime na slovo R, to je jedino oko čega se Roki i ja ne raspravljamo.

Od samog početka svog majčinstva, Rijana je isticala da joj je to najlepša uloga u životu.

Govoreći za britanski Vog u februaru 2023. o tome kako je postala majka, rekla je:

- Oh, Bože, to je legendarno. To je sve. Zaista se ne sećaš života pre toga, to je najluđa stvar. Pokušavaš da se setiš – postoje slike mog života pre toga – ali osećaji, želje, stvari u kojima uživaš, sve to... jednostavno više se ne identifikuješ s tim, jer sebi ne dozvoljavaš ni mentalno da ideš toliko daleko unazad, jer... jer nije ni važno.

Prisetila se i trenutka kada je rodila prvog sina, opisavši porođaj kao „prelep“, ali je priznala:

- U suštini, od jedne osobe postala sam dve. U bolnicu ulaziš kao par, a izlaziš kao porodica od troje. To je ludilo. I, oh, Bože, ti prvi dani su ludi. Ne spavaš. Uopšte.

Dodala je da su joj ti prvi dani ostali posebno dragi:

- Sećam se kako sam na početku pomerala njegov krevetac u kupatilo, tuširala se i brisala maglu sa stakla samo da bih ga videla. To su mi uvek bili omiljeni trenuci – njegovo buđenje, kako mu se menja lice, boja kože, sve te promene.

