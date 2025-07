Pokazao da je MASTERMAJND! Svi nemo posmatrali rađanje Desingerice, s pupčanom vrpcom na stomaku ZAPALIO UŠĆE (VIDEO)

Sinoć je održano poslednje veče muzičkog festivala "Belgrade Music Week", festivala koji godinama unazad okuplja najveće muzičke zvezde na našim prostorima, a koji neretko svojim nastupima šokiraju i iznenade publiku, što je i ove godine bilo tako kada je reč o treperu Desingerici.

Sinoć se održalo drugo veče "Belgrade Music Week" festivala, a kako mnogi kažu, sinoć su Ušćem odzvanjali najveći hitovi domaćih muzičkih zvezda. Prošle godine, kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, zapalio je scenu i zakucao za sam kraj i ubedljivo zbog nastupa pobrojao mnogo simpatija publike.

Naime, on je protekle godine, samo dan pre nastupa izbacio novu pesmu koja nosi naziv "Ccapela", te je odlučio da u skladu sa spotom, na stejdž kada izvodi ovu numeru izađe iz mrtvačkog kovčega, što je mnoge ostavilo bez teksta. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Sada, on je rešio da ode korak dalje, a kako je danima unazad najavljivao, sprema nešto što do sada nije viđeno. Naime, tako je i bilo! Desingerica je prevazišao sam sebe, te je tako simulirao porođaj. Žena je ležala u krevetu koji je donešen na stejdž, a umesto bebe koja izlazi iz majke, pojavio se on! Kako se pojavio, publika je odmah krenula da vrišti i počeli su da pevaju njegove numere. Pogledajte u nastavku kako je to izgledalo:

Kako bi sve izgledalo mnogo realnije, Desingerica se potrudio oko svakog detalja, te je tako bio ceo preliven zelenom tečnošću, a na stomaku je sve vreme imao pupčanu vrpcu.

