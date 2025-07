Čuvena pevačica 20 godina krila lice perikom, a sad je konačno pokazala kako izgleda: U raskrinkavanju prste umešala Kim Kardašijan!

Dok svet estrade vapi za pažnjom i prepoznatljivošću, jedna umetnica već godinama bira put u potpuno suprotnom smeru.

Sia Kejt Izobel Furler, poznata jednostavno kao Sia, stvara globalne hitove, puni koncertne hale i dobija muzičke nagrade - ali sve to bez otkrivenog lica. Ova australijska pevačica, kompozitorka i producentkinja donela je jednu od najradikalnijih odluka u svetu pop muzike - da svesno izbegava slavu.

Sia nosi velike, upadljive perike koje joj u potpunosti zaklanjaju lice. Kako je svojevremeno objasnila u emisiji Elen Dedženeres,perike su joj omogućile da sačuva privatnost i anonimnost, a ujedno i da utka dozu misterije u svojim nastupima.

Ipak, zbog Kim Kardašijan je napravila izuzetak, a onda ju je nedavno jedan tiktoker prepoznao na ulici i snimio, pa obelodanio njeno lice celom svetu! Kada nešto postane toliko viralno, teško možete da sakrijete i sačuvate anonimnost - iako je Siji to godinama uspešno polazilo za rukom.

"Kada sam otišla u prodavnicu bez perike da kupim crevo, niko me nije prepoznao, iako je moja pesma svirala u radnji. Tad sam znala da je eksperiment uspeo", izjavila je u intervjuu za "E!" jednom prilikom.

U nastupima je, inače, često okrenuta leđima publici, a na sceni je zamenjuje devojčica Medi Zigler, talentovana plesačica koja je postala Sijin umetničko alter-ego.

Slava koja je gušila

Sijina muzička karijera traje decenijama. Počela je kao pevačica u džez bendu Crisp tokom 90-ih. Kasnije je sarađivala sa bendovima "Jamiroquai" i "Zero 7", postepeno gradeći svoje ime kao solo umetnica. Međutim, kako je slava rasla, pojavili su se problemi.

Sia se suočila sa depresijom, zavisnošću od alkohola i droga, a čak je razmišljala i o samoubistvu. Presudan trenutak dogodio se kada je, dok je bila na kafi sa prijateljicom koja joj je upravo priznala da ima rak, jedan obožavalac prekinuo razgovor da bi tražio fotografiju. Taj momenat je Sia opisala kao traumatičan - i odlučila da zauvek povuče granicu između sebe i javnosti.

Kako Sia izgleda?

Sia ima plavu kosu i plave oči i oblo lice - koje je gotovo uvek skriveno na nastupima i dodelama nagrada. Postoje fotografije iz njenih ranijih godina (do 2010.), ali svesno je izbegavala javne nastupe bez maske ili perike.

Pre nego što ju je pomenuti tiktoker zaustavio na ulici, 2022. godine samoinicijativno je napravila je izuzetak - na božićnoj zabavi porodice Kardašijan, nastupila je sa Nort Vest, bez perike, sa ispletenom kosom i otkrivenim licem.

Privatni život i poreklo

Sia je, inače, rođena u Adelejdu, u Južnoj Australiji. Otac joj je muzičar Fil Kolson, a majka Leone Furler, profesorla isterojie umetnosti. Njeno puno ime je Sia Kate Isobelle Furler, a koristi majčino devojačko prezime. Zanimljivo je da joj je stric bio poznati glumac i pevač Kevin Kolson.

Milioni - ali u senci

Njena neto imovina procenjuje se na 25 miliona dolara, zahvaljujući izuzetnom uspehu albuma "1000 Forms of Fear" (2014) i "This Is Acting" (2016), od kojih je svaki prodat u više od 2 miliona primeraka.

Pesme "Chandelier" i "Elastic Heart" ušle su u muzičku istoriju. "Chandelier" je 2014. godine postigla ogroman uspeh, dospevši na 8. mesto Billboard Hot 100 i donela Sii četiri Gremi nominacije, uključujući: simak godine, pesma godine, najbolji solo nastup i najbolji muzički video.

Pored svojih pesama, Sia je i autor velikih hitova drugih izvođača, među kojima je Rijanin hit "Diamonds", ili pesma Dejvida Gete "Titanium". Inače, pevačica je podnela zahtev za razvod od drugog muža Danijela Bernada, 19. marta 2025. godine, nakon približno dve godine braka.

Autor: Nikola Žugić