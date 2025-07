TRAGEDIJA! Čuveni glumac pronađen mrtav: Bio je bez svesti, policija sumnja na ubistvo (FOTO)

Vest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici slavnog glumca za People u četvrtak, 3. jula.

Majkl Madsen, poznat po ulogama u kultnim filmovima Reservoir Dogs i Kill Bill, preminuo je u 67. godini života.Vest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici slavnog glumca za People u četvrtak, 3. jula. Prema informacijama NBC4 Los Angeles, Madsen je preminuo prirodnom smrću, a policija ne sumnja na krivično delo.

„Prema onome što znamo, Majkl je doživeo srčani zastoj i pronađen je bez svesti u svom domu u Malibuu ranog jutra“, izjavio je njegov menadžer Ron Smit za People.

Menadžeri Rona Smit i Suzan Feris, zajedno sa PR agentkinjom Liz Rodrigez, objavili su zajedničko saopštenje nakon glumčeve smrti:

„Tokom poslednje dve godine, Majkl Madsen je radio na izuzetnim projektima u nezavisnom filmu, uključujući nadolazeće filmove Resurrection Road, Concessions i Cookbook for Southern Housewives, i istinski se radovao ovoj novoj fazi života.“

Dodali su i da je Madsen bio u završnoj fazi rada na svojoj novoj knjizi pod nazivom Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, koja je trenutno u fazi uređivanja.

Autor: M.K.