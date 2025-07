Razgovarao sam sa Majklom pre dva dana, znao sam da nije dobro: Oglasio se prijatelj Medsena nakon njegove smrti

Medsen se u godinama pred smrt suočavao i sa iscrpljujućom pravnom bitkom sa bivšom suprugom De Anom, vezanom za alimentaciju i finansijska pitanja.

Holivudski glumac Majkl Medsen, koji je preminuo u 67. godini, godinama se borio sa zavisnošću od alkohola, otkrio je njegov dugogodišnji advokat i prijatelj Peri Vonder.Legendarni glumac pronađen je bez svesti u svom domu u Malibuu rano ujutru 4. jula, a njegov menadžer je naveo da je preminuo usled srčanog zastoja.

„Razgovarao sam s Majklom samo dva dana ranije“, rekao je Vonder za Daily Mail, dodajući: „Znao sam da nije dobro.“„Majkl je patio od posledica alkoholizma. Više puta je išao na rehabilitaciju. Teško mu je padalo da ostane trezan. Nije bio zadovoljan svojim životom.“

Teški odnosi i pravna borba sa suprugom

Medsen se u godinama pred smrt suočavao i sa iscrpljujućom pravnom bitkom sa bivšom suprugom De Anom, vezanom za alimentaciju i finansijska pitanja.

Michael Madsen divorcing wife of 28 years over belief she drove their son Hudson to suicide https://t.co/UCqvD11rpI pic.twitter.com/iOzDNnC5Sc