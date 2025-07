Kraljica Elizabeta odmah je prokljuvila Megan Markl: Pre smrti izgovorila reči koje i danas odzvanjaju Bakingemskom palatom

Njihov kompleksan odnos sa kraljicom otkrila je novinarka i kraljevska biografkinja Seli Bedel Smit, koja je razne informacije o odnosima unutar kraljevske porodice dobila od pokojne kraljičine rođake, ledi Elizabet Anson.

Pokojna kraljica Elizabeta navodno je "provalila” Megan Markl, pa je nekoliko nedelja pre smrti, 2022. godine, izjavila da je njena romansa sa princom Harijem postala „potpuna katastrofa“. Hari i njegova supruga oduvek su naglašavali da su imali topao odnos sa kraljicom, uprkos sve većem raskolu sa ostalim članovima kraljevske porodice.

Ipak, njihov kompleksan odnos sa kraljicom otkrila je novinarka i kraljevska biografkinja Seli Bedel Smit, koja je razne informacije o odnosima unutar kraljevske porodice dobila od pokojne kraljičine rođake, ledi Elizabet Anson. Kako je ranije istaknuto, ledi Elizabet je rekla da je Hari bio nepristojan prema kraljici tokom sastanka vezanog za njegovo venčanje sa Megan. Njeni komentari poklapaju se sa tvrdnjama ranije iznetim u magazinu The Spectator, koji navodi da su odnosi između Megan, Harija i kraljice bili znatno složeniji nego što su to vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prikazivali.

Prema jednom izvoru, kraljica je gostima u Balmoralu, svega mesec dana pre smrti, izrekla veoma oštre reči o braku svog mlađeg unuka.

- To nije bilo nalik kraljici... ali Megan je odmah prozrela. Na piću pre večere, u manjoj grupi, rekla je da je Harijevo upoznavanje Megan postalo potpuna katastrofa. U tom trenutku svi smo znali da je kraljičino zdravlje u opadanju i da joj je ostalo još malo vremena. Delo­vala je kao da žali zbog svega što se dogodilo - rekao je izvor.

To se desilo u vreme kada su se Hari i Megan već povukli sa kraljevskih dužnosti i živeli novi život u Montesitu, u Americi.Kada je u januaru 2020. objavljen „Megzit“, kraljica je u svojoj zvaničnoj izjavi navela:

- Hari, Megan i Arči uvek će biti veoma voljeni članovi moje porodice.Ali to ne znači da su odnosi između para i kraljice uvek bili idilični. Problemi su, prema rečima ledi Elizabet, počeli već tokom priprema za venčanje. Megan je u početku delovala šarmantno i ostavljala utisak „prirodne, inteligentne i promišljene osobe“, ali kako se približavao dan venčanja, počela je otvoreno da komanduje, a Elizabet tvrdi da je kraljica bila privatno vrlo zabrinuta.

- Hari je zaslepljen i slab na žene. Zabrinjavajuće je što toliko ljudi sumnja da li je Megan prava za njega. Problem je, dragi moj, što Hari nije ni naročito bistar ni snažan, a ona je i jedno i drugo - govorila je kraljičina rođaka.

Elizabet je dodala da je kraljicu razočaralo to što je Hari angažovao nadbiskupa Kenterberijskog da vodi obred u kapeli svetog Đorđa bez da je prethodno zatražio dozvolu dekana Vindzora.

- Hari misli da kraljica može da radi šta želi, ali ne može. Kada je reč o verskom aspektu, to je u nadležnosti dekana Vindzora. Hari je tako narušio odnos sa svojom bakom. Bila je jako pogođena. Šokiralo me kada mi je kraljica to rekla, koliko ju je to rastužilo. Nisam imala pojma o tom razgovoru, da je on bio nepristojan prema njoj deset minuta. Pili su s njom čaj dan ranije. Pokušavala je da sazna detalje o venčanici, a Megan joj nije htela ništa reći - prisetila se kraljičina rođaka.

Kraljica Elizabeta II je smatrala da je Meganina venčanica previše bela i, po njenom mišljenju, nije bilo primereno da razvedena žena koja se ponovo udaje u crkvi izgleda toliko „devicanski“.

Autor: M.K.