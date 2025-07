Novi detalji o uzroku smrti slavnog glumca: Sve se krilo od javnosti, borio se hrabro do kraja

Pojavili su se novi detalji u vezi sa uzrokom smrti glumca Džulijana Mekmahona, nekoliko dana nakon njegove iznenadne smrti u 56. godini.

Vest o Mekmahonovoj smrti objavljena je 2. jula. Njegova supruga Keli otkrila je u izjavi da se borio sa rakom.

Prema Izveštaju o odobrenju kremacije iz kancelarije medicinskog islednika okruga Pinelas u saveznoj državi Florida (koji je pribavio magazin People), australijski glumac preminuo je od metastaza na plućima, koje su bile posledica metastatskog karcinoma glave i vrata.

Način smrti proglašen je prirodnim, a posmrtni ostaci Mekmahona su u međuvremenu kremirani.

Mnogima omiljeni glumac preminuo je u četvrtak u Klearvateru na Floridi posle borbe sa opakom bolešću.

Julian McMahon has sadly passed away at the age of 56. pic.twitter.com/jwK3nETwZQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 04. јул 2025.

To je potvrdila njegova supruga Keli u izjavi za Deadline.

- Otvorenog srca želim da podelim sa svetom da je moj voljeni suprug, Džulijan Mekmen je preminuo ove sedmice nakon hrabre borbe da pobedi rak. Džulijan je voleo život. Voleo je svoju porodicu. Voleo je svoje prijatelje. Voleo je svoj posao i voleo je svoje obožavatelje. Njegova najdublja želja bila je da unese radost u što više života. Molimo za podršku u ovom trenutku kako bismo omogućili našoj porodici da tuguje u privatnosti. I želimo svima onima kojima je Džulian doneo radost da nastave da pronalaze radost u životu. Zahvalni smo na uspomenama.

Mekmahonova glumačka karijera započela je 1989. godine ulogom u kratkotrajnoj australijskoj sapunici "The Power", "The Passion" pre nego što je dobio ulogu u seriji "Home and Away". Glumac se potom preselio u SAD, gde je postigao uspeh u raznim TV emisijama. Najpoznatiji je po ulozi čuvenog Kola u seriji "Čari".



Autor: N.B.