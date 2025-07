Tog jutra pre 28 godina je otišao po kafu, a smrt ga je čekala iza ugla: Godišnjica smrti modnog maga, evo ko je bio Đani Versaće

Ubistvo najvećeg modnog maga Đanija Versaćija još uvek je misterija, iako je ubica otkriven motivi za ovaj zločin se nikada neće saznati!

Razne teorije kruže decenijama unazad čak su i televizijske serije su pokušale da nam daju odgovor na ovu misteriju. Iza sebe ostavio je imepriju koju je godinama gradio i neutešnu sestru Donatelu, koja ga je prisilno ali dostojno nasledila. Zbog celokupnog načina života, filozofije življenja, nezaboravnih vanvremenskih kreacija i na kraju nimalo poetične, misteriozne smrti Đani Versače urezao se u istoriju i postao je legenda.

Ričard Borero, šef policije Majamija je, neposredno nakon ubistva slavnog kreatora Đanija Versačea, ispred njegove kuće izgovorio:

-Ne znam da li ćemo ikada saznati šta se zaista dogodilo.

Posle prvog šoka, Donatela je okupila čitavu porodicu na privatnom imanju na Karibima, da zajednički i u miru ožale Đanijevu smrt.

Detinjstvo:

Đani Versače je rođen je 1946. godine, a sa starijim bratom Santom i mlađom sestrom Donatelom odrastao je u majčinom krojačkom salonu. Uprkos protivljenju oca, početkom sedamdesetih se otisnuo u Firencu kako bi otpočeo karijeru u modnom biznisu. Nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti dizajna, ali je poneo veliko iskustvo iz radionice svoje majke.

Jedna od omiljenih priča Đanija Versačea bila je da nikada ne bi postao to što jeste da nije odrastao u tako živopisnoj sredini. Kalabrijom je u to vreme vladala mafija, čiji je uticaj zadirao u svaki kutak života, a pod uticajem opšteg beznađa i siromaštva, mnogo mladih žena se odavalo prostituciji. Svakoga dana Franka Versače vodila je za ruku malog Đanija ulicama grada, a on je neprestano je zastajkivao i zurio u prostitutke, koje su iz okolnih bordela pod zaštitom mafije, nudile svoje usluge. Majka ga je snažno vukla za ruku, u želji da odvrati pogled svog malog katoličkog dečaka na te žene. Da se majka nije toliko trudila, šalio se Đani, verovatno ni on kasnije ne bi bio toliko opčinjen njima. Ispada da je u izgledu „tih prelepih, magičnih žena“ kasnije pronalazio inspiraciju za svoje izazovne modele po kojima doživeo svetsku slavu.

Početak u modnoj industriji:

Uprkos protivljenju svoga oca, Đani se početkom sedamdesetih godina otisnuo u Firencu, da bi otpočeo karijeru u modnom biznisu. S obzirom na to da je prethodno napustio studije arhitekture, nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti dizajna, ali je poneo veliko iskustvo iz salona svoje majke. Donatela je upisala italijansku književnost u Firenci, a vikendom je navraćala u Đanijev modni studio. Đani se potom preselio u Milano, a Donatela je odmah po završetku studija krenula za njim. U Milanu su jedno vreme delili stan. Đani je radio za neke poznate kuće italijanske metropole, ali kada mu je bilo 32 godine odlučio je da osnuje sopstvenu kompaniju. Tako je 1978. godine otvorena prva prodavnica sa ženskom kolekcijom.

Prepuštajući modele svedenih linija i neutralnih boja kreatorima kao što je Đorđo Armani, Versače je osvojio svetske modne stranice provokativnim krojevima i upadljivim bojama. Svojim kreacijama ispitivao je ustaljene granice seksualnosti i dobrog ukusa. Tokom osamdesetih godina definitivno se ustoličio kao omiljeni dizajner mladih i bogatih rok i pop zvezda, glumaca i članova kraljevskih porodica. Večernje haljine iz ateljea Versače, prodavane su u proseku po ceni od 15.000 američkih dolara.

Osamdesetih godina Versače je lansirao modne linije namenjene mlađoj i manje platežnoj publici, mušku i dečiju odeću, nakit, parfeme, galanteriju, kao i liniju proizvoda za kuću. Prodavnice su nicale na svim stranama sveta, da bi dostigle broj od 130, s godišnjim obrtom od oko 800 miliona dolara. Ipak, za razliku od nekih francuskih kolega, Versače nikada nije dozvolio da zapadne u zamku masovne proizvodnje. Bio je svestan da takav način proizvodnje i distribucije daje dobre finansijske rezultate na kratke staze, ali u krajnjem ishodu utiče na gubitak ekskluzivnosti, što bi za njega bilo pogubno.

Đani Versače je, 5. jula 1997. godine, izašao na svoju poslednju jutarnju kafu. Po tradiciji, svakog dana odlazio je do obližnjeg kafea u Majami Biču, ali tog jutra, kažu, nije naručio omiljeni espreso, već je samo kupio novi „Vog“. Dok se vraćao kući prišao mu je momak, izvadio pištolj i pucao mu u glavu i vrat. Potom je mirno odšetao niz ulicu.

Đani Versače je ubijen je na stepenicama kuće u kojoj je živeo. Pored njegovog tela pronađena je mrtva ptica pa se dugo sumnjalo da se mafija zbog dugova konačno obračunala s njim i ostavila pticu kao poruku. Međutim, najzad se ispostavilo da je komadić metka slučajno pogodio životinju i sumnje vezane za mafiju pale su u vodu.

Već više od 2 decenije detalji ubistva Đanija Verasačea nisu poznati, a u javnosti kruže razne priče.

Neki svedoci tvrde da je Versače otvarao kapiju kada mu je s leđa je prišao mladić u dvadesetim godinama i upucao ga dva puta u glavu, dok drugi svedok tvrdi da su se kreator i napadač borili oko torbe kada je pištolj opalio. Koju god verziju slušali, ishod je isti, Đani Versače je ležao na samrti na stepenicama svoje nekoliko miliona dolara vredne vile. Odvezen je u bolnicu gde je i preminuo. Da je preživeo, 2. decembra bi napunio 73 godine.



Autor: N.B.