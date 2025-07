Umrla zvezda kultne serije osamdesetih, svi smo ga obožavali zbog ove uloge

Zvezda emisije "Cosby Show" Malkolm Džamal Varner preminuo je u 54. godini.

Izvor je potvrdio glumčevu smrt za People a Varner je bio na odmoru na Kostariki gde se utopio dok je plivao. Međutim, još uvijek nije potvrđen zvanični uzrok smrti.

Warner je glumio Theodorea "Thea" Huxtablea, sina Cliffa Huxtablea kojeg glumi Bill Cosby, u NBC-jevoj humorističnoj seriji od 1984. do 1992. godine, prenosi Njujork post.

Warner je rođen u JNju Džersiju, 18. augusta 1970. godine. Ime je dobio po Malcolmu X i jazz pijanisti Ahmadu Jamalu.

Njegova karijera je započela kao dečji izvođač i pohađao je Profesionalnu dečju školu u New Yorku.

Warner se prijavio na audiciju za ulogu Thea Huxtablea poslednjeg dana nacionalne potrage za glumcima serije, a odabrao ga je sam Cosby.

Bio je nominovan za nagradu Emmy 1986. godine, iste godine kada je vodio epizodu emisije "Saturday Night Live".

Nakon serije "The Cosby Show", Warner je glumio u UPN-ovoj humorističkoj seriji "Malcolm & Eddie" zajedno s Eddiejem Griffinom od 1996. do 2000. godine, a zatim u BET-ovoj humorističnoj seriji "Reed Between the Lines" od 2011. do 2015. godine.

Među ostalim značajnim glumačkim ulogama Warnera su "Princ iz Bel-Aira", "Sinovi anarhije" i drugi.

Takođe je bio najpoznatiji po ulogama u filmovima "Malcolm & Eddie" i "Reed Between the Lines", te po izvršnom producentstvu filma "Čarobni školski autobus".

Autor: Nikola Žugić