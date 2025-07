Utvrđen uzrok smrti poznatog glumca! Policija potvrdila njegov identitet i otkrila šta se dogodilo

Policija je saopštila da je smrt nastupila usled asfiksije (gušenja) Zvanični uzrok smrti Malkolma-Džamala Vornera je potvrđen. Izvor je za People potvrdio da je glumac preminuo od utapanja tokom porodičnog putovanja u Kostariki. Imao je 54 godine.

Vlasti Kostarike su zvanično potvrdile da je uzrok smrti glumca utapanje. Nacionalna policija Kostarike potvrdila je da se Vorner utopio u moru u nedelju, 20. jula, prenosi ABC.

Policija je za taj medij saopštila da je smrt nastupila usled asfiksije (gušenja). Vornera je, prema navodima policije, na plaži u Limonu povukla jaka morska struja. Policija je zvanično potvrdila njegov identitet.

Pored serije The Cosby Show, Vorner je glumio u nizu uspešnih televizijskih serija.

Nakon završetka The Cosby Show 1992. godine, glumio je u seriji Malcolm & Eddie od 1996. do 2000. godine, zajedno sa Edijem Grifinom, a zatim je od 2011. do 2015. tumačio lik Aleksa Rida u seriji Reed Between the Lines, uz Trejsi Elis Ros.

U novije vreme, Vorner je glumio Čaka Kupera u seriji Major Crimes, Julijusa Roua u Suits, kao i Ej-Džej Ostina u seriji The Resident.

Njegove poslednje uloge bile su u serijama 9-1-1 i Alert: Missing Persons Unit.

