EVO KAKO IZGLEDA MUŽ DIREKTORKE PRELJUBNICE: Ceo svet video kako ga vara sa svojim ŠEFOM milionerom, a udata je za ovog MOĆNIKA (FOTO)

Pre nekoliko dana na stadionu Gillete, dok je publika uživala u nastupu benda Coldplay, jedna scena privukla je posebnu pažnju. Kamera je uhvatila trenutak u kome su Kristin Kabot, direktorka ljudskih resursa u poznatoj tehnološkoj kompaniji Astronomer, i njen šef Endi Bajron, bili zagrljeni na način koji nije mogao da prođe nezapaženo. Iako je scena na prvi pogled delovala kao bezazlena, ubrzo je izašla na videlo mnogo složenija i skandaloznija priča.

Kristin, koja je gradila sliku ozbiljne i uspešne poslovne žene, zapravo krije život o kom malo ko zna – ona je udata za drugog moćnog čoveka, Endrua Kabota, direktora prestižne destilerije Privateer Rum. Njihova zajednička priča dodatno je zaintrigirala javnost, a otkrivanje detalja bacilo je novo svetlo na ceo događaj.

Priča koja je krenula paničnim bekstvom od kamere na koncertu vrlo brzo se pretvorila u pravu poslovnu sapunicu. Prema pisanju The New York Posta, Kristin nije samo ljubavnica svog šefa Endija Bajrona, već i supruga Endrua Kabota, moćnog biznismena iz sveta pića. Nedavno su kupili luksuznu kuću vrednu oko dva miliona evra u elitnom naselju Raj u Nju Hempširu, što potvrđuje da su donedavno delovali kao savršen bračni par, živeći u idili na obali Atlantskog okeana.

Veza između Kristin i Endrua nije bila samo privatna stvar – njen LinkedIn profil, koji je ubrzo obrisan, otkrio je da je od septembra 2020. godine bila i članica savetodavnog odbora u njegovoj firmi. Ono što je dodatno zaintrigiralo javnost jeste to što su svedoci tvrdili da je Kristin viđena sa burmom u društvu supruga samo nekoliko dana pre nego što je na koncertu uhvaćena u zagrljaju sa ljubavnikom.

Astronomer’s HR chief Kristin Cabot seen with her husband and wedding ring in this picture taken just before the Coldplay concert. Her husband is Privateer Rum CEO Andrew Cabot. Okay, I find this situation funny, she probably complained we never go out in public and the one… pic.twitter.com/E5axhi9mFY