TUGA! Umro čuveni di-džej, izgubio bitku sa opakom bolešću: Sahrana obavljena u tajnosti (FOTO+VIDEO)

Godinama se borio sa rakom, u ponedeljak je preminuo.

Pionir rejv scene Imon Daun preminuo je u 56. godini nakon petogodišnje borbe s rakom, potvrdili su njegovi bliski prijatelji u ponedeljak. Talentovani producent, poznat i pod umetničkim imenom Ame, stekao je ogroman uspeh početkom devedesetih kao jedna polovina legendarnog dens dua Liquid.

Rođen 1968. godine u londonskoj opštini Tower Hamlets, Downes je poslednje godine života proveo u Italiji sa suprugom Stellom i ćerkom Beom, njihovim jedinim detetom. Kako se navodi, Downes je bolovao od tumora na mozgu pre nego što je preminuo 21. jula.

Emotivan oproštaj u Rimu

U utorak ujutro, porodica i prijatelji doputovali su u Rim kako bi prisustvovali privatnoj komemoraciji, tokom koje je DJ-eva supruga pročitala emotivan govor na italijanskom i engleskom jeziku. Okupljeni su se oprostili od Eamona uz zvuke čuvenog hita Sweet Harmony – pesme koja je 1992. dospela na 15. mesto britanske top-liste i postala klasik rejv ere.

Dirljiva poruka prijatelja:

“Izgubili smo jednog od najboljih”

Vest o smrti potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega DJ Billy Daniel Bunter na društvenim mrežama:

„Sa slomljenim srcem javljam svetu da smo izgubili Eamona Downesa – posvećenog muža Stelli, ponosnog oca male Bee i jednog od mojih najbližih prijatelja ikada. Počeli smo u prodavnici ploča ’89, pre nego što sam postao DJ. Pre Sweet Harmony-ja. Od kari i pomfrita u Stepneyju, do Labryntha, do trenutaka kada me je ostavljao na King’s Crossu dok sam mleo vilicu od ekstazija – to su neki od najlepših trenutaka mog života s Eamonom.“

Uspon Liquida i zlatne godine XL Recordings-a

Potpisani za XL Recordings – etiketu koja je lansirala The Prodigy – Downes i partner Shane Heneghan stvorili su jedan od najvećih klupskih hitova ’90-ih sa Sweet Harmony.Pesma obiluje semplovima iz numere Someday CeCe Rogersa iz 1987, posebno po upečatljivoj pijanističkoj deonici i gospel melodiji, te je postala nezaobilazan hit na plesnim podijumima širom Velike Britanije, iako je prvobitno izdata u samo 500 primeraka 1991.„Sećam se kada mi je pustio Sweet Harmony preko telefona pre nego što je ploča isečena,“ prisetio se Bunter. „Kada ju je XL potpisao, bio je presrećan. Šaljali smo dubplateove Petu Tongu biciklom, pa odmah i meni u Labrynth. Voleo je tu igru.“

Prijateljstvo jače od slave

„Čak i kada je bio na vrhu top-lista, naše prijateljstvo je bilo duboko. Liquid is Liquid je nastao iz naše zajedničke ljubavi prema balearskom i dab zvuku, i njegove želje da pravi muziku koja može da se pušta u Labrynthu u 5:30 ujutru.Razgovarali smo svaki dan. Čak i kada se preselio u Italiju, zvali smo se po 5, 10, 20 puta dnevno. Šale, zafrkancije, šolje, posteri, glupi citati koje je pretvarao u poklone. Nedostajaće mi to jako.“Bunter je otkrio da je legendarni DJ „borio se do samog kraja“ nakon dijagnoze raka.„Borba mu je bila strašna poslednjih pet godina. Zahvalan sam što smo Sonya i ja mogli da ga posetimo, da se smejemo, da sedimo s njim, da budemo zajedno. Zahvalan sam što je primio našu poruku pre nego što je preminuo – njegova porodica kaže da je čekao baš to.“

Muzičko nasleđe koje traje

„Svaki put kada pustim neku stvar iz ’89–’92, on je sa mnom. Svaki put kada vidim Bee ili pričam sa Stellom – on je tu. Svaka žurka, svaka radio emisija, svaki trenutak.Nedostaješ mi već sada, Eamone. Volim te zauvek.“Nakon prvog izdanja pesme Sweet Harmony na Liquid EP-u, pesma je stekla širu popularnost 1992. kada ju je XL izdao kao singl – došavši do 15. mesta britanske liste singlova.Uspeh Liquida pomogao je XL-u da preraste iz male nezavisne etikete u jednog od najvažnijih izdavača decenije, sa kasnijim izdanjima poput Music For A Jilted Generation (1994) i The Fat of the Land (1997) grupe The Prodigy – oba ogromni komercijalni uspesi u Britaniji i širom Evrope.

Solo rad i poslednji album

Nakon uspeha sa The Future Music EP, na kom se nalazi hit Liquid Is Liquid, grupa je prestala da radi kao duo. Downes je nastavio da stvara muziku samostalno pod imenom Liquid, a poslednji album Atmospheric Rave objavljen je 2023.Poslednji pozdravi legendarnom producentuBrojne kolege i fanovi odali su počast legendi klupske scene. DJ Post Human napisao je:

„Apsolutno slomljen zbog vesti o smrti Eamona Downesa, poznatog i kao Liquid. Upoznali smo se na nekoliko nastupa tokom mog vremena sa Altern8 i odmah kliknuli – od cele te oldskul rejv ekipe, on je bio taj sa kojim sam se najviše povezao.“

„Naš poslednji nastup bio je nekoliko meseci pre kovida, ali smo ostali u kontaktu tokom čitavog perioda pandemije, njegove operacije mozga i godina koje su usledile.“Duša puna humora i oštrog uma„Stalno mi je slao novu muziku, pričali smo o zajedničkim izdanjima, ali najviše smo se smejali i zafrkavali zbog gluposti – bio je urnebesan tip, sa britkim komentarima, uvek upakovanima na sladak način.

“Dodao je: „Nisam očekivao ovakvu vest danas, osećam se kao da me je neko udario u stomak. Nedostajaćeš mi, druže. Bio si dobar čovek i neverovatno talentovan umetnik. Počivaj u miru.“

Autor: M. K.