Novi dečko Dženifer Aniston u finansijskim problemima: Da li je glumica samo 'zlatna koka'? (FOTO)

Nakon što je u javnost procurila vest da je Dženifer Aniston pronašla ljubav u Džimu Kertisu, atraktivnom lajfstajl treneru čiji saveti navodno menjaju način razmišljanja, počelo je i istraživanje njegove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Kako navodi The Sun, novi dečko omiljene glumice često se suočava s finansijskim problemima.Naime, novi dečko Dženifer Aniston kupio je luksuzni stan 2015. godine za 1,25 miliona dolara, a vrednost sličnih nekretnina u istoj zgradi sada je oko 1,5 miliona dolara. Međutim, rast cena uticao je i na porast troškova održavanja zgrade...

Troškovi rastu

Prvi problemi za Kertisa počeli su 2017. godine kada nije platio uobičajene troškove održavanja zgrade za februar i mart te godine, čime je dug narastao na 15.242 dolara. Da bi otplatio taj dug, bilo mu je potrebno oko dva meseca, ali sada se ponovo našao u sličnoj, ako ne i goroj situaciji.

