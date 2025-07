Bivši zaposleni Stefan Manfreda objavio je oštar snimak na Instagramu u kom iznosi niz ozbiljnih optužbi o poslovnim praksama Endija Bajrona.

Nedavno je internet bukvalno eksplodirao kada je bivši direktor CEO kompanije Astronomer, Endi Bajron, uhvaćen kako vara suprugu usred prepunog koncerta grupe Coldplay. Snimak njegovog prisnog ponašanja sa koleginicom Kristin Kabot postao je viralan, ali kako se ispostavilo - to nije jedini slučaj u kom je Endi Bajron izneverio nečije poverenje.

Tokom vikenda, bivši zaposleni Stefan Manfreda objavio je oštar snimak na Instagramu u kom iznosi niz ozbiljnih optužbi o Bajronovim poslovnim praksama, finansijskim manipulacijama i načinu na koji je, kako tvrdi, uništio živote mnogih svojih kolega.

U nastavku otkrivamo šta je sve rečeno o Endiju Bajronu – i zašto se čini da je karma konačno zakucala na njegova vrata.

- Ovo iskustvo mi nije samo donelo veliki finansijski gubitak. Dovelo me je i do 'burnout-a', dvogodišnje depresije i skoro uništilo moj brak. Znam da nisam jedini koji je tako pogođen i više ne želim da ćutim o tome - stoji u opisu isod objave na Instagramu.

Dalje je on pričao o tome kako se Endi Bajron ponašao u prethodnoj firmi.

- Ako mislite da je brak jedino što je Endi Bajron uništio, imam jednu anegdotu. Pre nego što je postao izvršni direktor kompanije Astronomer, Endi Bajron je bio i direktor prodaje u drugoj softverskoj firmi, gde je zaposlio mnogo vrednih i sposobnih ljudi koji su imali velika očekivanja od svojih karijera. Obećavao im je priliku života koja će im potpuno promeniti budućnost i rešiti sve finansijske brige koje bi njihove porodice ili deca ikada mogli da imaju -započeo je.

Potom je Stefan nastavio svoju priču, ističući da se desilo potpuno suprotno.

- Imao sam i to sumnjivo zadovoljstvo da me baš on intervjuiše i zaposli. Kao što možete da pretpostavite, veoma je ubedljiv - ipak je uspeo da nagovori sopstvenu direktorku za ljudske resurse da ode s njim na javni koncert dok su bili u aferi. Takođe je ubedio mene i mnoge moje tadašnje kolege da mu se pridružimo toj kompaniji. Ubedio je i investitore da ulože skoro dve milijarde dolara.Ja i bezbroj drugih zaposlenih smo uložili svoje ušteđevine u akcije za zaposlene, i kada je firma propala i prodata za sitan novac, on i ostali visoki rukovodioci su otišli sa milionskim 'zlatnim padobranima', dok su zaposleni nižeg nivoa, poput mene i mnogih mojih kolega, izgubili desetine, pa i stotine hiljada dolara svoje lične ušteđevine -objašnjava svoju priču ovaj čovek.

Ali eto, karma mu je, kako misli Stefan, konačno zakucala na vrata. I Manfreda ne krije zadovoljstvo što vidi kako se karijera tog biznismena raspada.

"Dve lekcije iz ovoga: ako vam neko obećava priliku života koja deluje previše dobro da bi bila istinita - budite veoma skeptični. I drugo, ako loše postupate prema ljudima i iskorišćavate ih, karma će vas kad-tad stići.A ponekad se ta karma zove Kris Martin iz Koldpleja. Viva La Vida", stoji kao završna rečenica u izjavi ovog dečka.

Autor: M. V.