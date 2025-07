MEŠTANI MAJORKE URNISALI ŠVAJNIJA I BUGARKU SILVU: Ta žena je vrlo problematična, odavno je pikirala vilu, on je bruka i katastrofa (FOTO)

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje puni novinske stupce i portale širom sveta.

Kao jedan od glavnih razloga navedeno je neverstvo bivšeg fudbalera, koji je našu sportistkinju prevario sa Silvom Kapitanovom, a ubrzo nakon što su se proširile priče o razvodu slavnog para, u javnost su isplivale i njegove fotografije s Bugarkom u više nego slobodnim pozama.

Nakon što smo prvi pronašli luksuznu hacijendu u kojoj se Švajnštajger skućio nakon razvoda sa sadašnjom partnerkom, a za koju mesečno izdvaja čak 50.000 evra, odlučili smo i da porazgovaramo s meštanima Palme koji žive u ovom mondenskom naselju i neposrednoj blizini raskošne vile na obali mora.

"Švajni je katastrofa"

Od onih koji su bili raspoloženi za razgovor saznali smo nove sočne detalje preljube decenije.

- Tačno je da nam je Bastijan novi komšija. Ana je jedna od najomiljenijih osoba ovde na Majorki i svi je mnogo poštujemo i maksimalno podržavamo, ne samo zbog izuzetnih sportskih rezultata koje je postigla već i zbog toga što je dobra i iskrena duša. Ovo što joj je uradio ovaj čovek je katastrofa, treba da ga bude sramota. Nama koji ovde provodimo veći deo godine sve je bilo jasno kad smo ga videli s tom ženom, a od Ane nije bilo ni traga ni glasa. Jasno je bilo da je u društvu ljubavnice. To između njih traje mesecima, a za Anu uopšte ne mare. Bilo je stvarno pitanje dana kada će ih neko snimiti ili uslikati, jer se uopšte nisu trudili da se sakriju. Viđamo ih stalno, a trenutno nisu tu, verovatno su se sklonili jer svi pričaju o njima i njihovoj bruci. Ja sam isto bivši sportista i ne znam gde su Švajniju bile oči da prevari onakvu ženu, s kojom ima troje dece. Katastrofa - rekao je sagovornik.

"Silva je problematična"

I naš drugi sagovornik je imao negativne komentare na račun Nemca i Bugarke.

- To što je Bastijan uradio ženi je užasno. Ovde je to glavna tema mesecima. Svi smo znali da ima ljubavnicu. Ne zna se ko je gori od njih, da li ona ili on. Ta žena s kojom je sada je vrlo problematična i poznata je ovde na Majorki po neprikladnom ponašanju. Svi znaju njenu prošlost, ona je uništila ne samo svog muža, koji je ovde veoma cenjen, i njegovu porodicu već i Anu. Ona će njega, ako ovako nastavi, dovesti do prosjačkog štapa. Nema tu nikakve ljubavi, verujte mi. To je trenutna strast. Biće zajedno dok joj on sve plaća i ispunjava sve njene hirove. Ostvarila je glavni cilj - da bude poznata i da se o njoj piše. Naše komšije koje žive tik uz njih su mi ispričale da su čule da je ona ovu hacijendu pikirala mnogo ranije i da je insistirala da baš ovde zajedno žive. Tražila je i jedrilicu. Koliko će on još moći sve da finansira, to je druga priča. U svakom slučaju, veliki pozdrav i podrška za Anu. Prebrodiće ona ovo, možda je i bolje što je Švajni pokazao svoje pravo lice - zaključio je sagovornik.

Bivši muž urnisao Bugarku

Podsetimo, golišave fotografije s letovanja naljutile su i Markusa Feraguta, bivšeg Silvinog muža, koji ni najmanje nije štedeo nekadašnju životnu saputnicu.- Ispostavlja se da je Markus poslednji saznao za aferu svoje žene s bivšim fudbalerom, čak i nakon bugarskih tabloida. "Ta bugarska k**** mi je uništila život. Ja sam sedeo kod kuće i čuvao decu dok me je lagala da ide na ples ili u teretanu", žalio se Feragut prijateljima", stoji u tekstu bugarske Lupe, koja je imala podjednako kontroverznu naslovnu stranu.

Hacijenda na obali mora

Novinar Kurira i autor ovog članka boravio je na Palma de Majorki. Uz pomoć dobro obaveštenih izvora uspeli smo da dođemo do novih ekskluzivnih informacija i fotografija. Švajnštajger je očigledno nastavio sa svojim životom, pa poslednjih nekoliko meseci uživa u vezi s Bugarkom Silvom. S njom odnedavno i živi u iznajmljenoj hacijendi na obali mora na Majorki!ako smo se uverili na licu mesta, ova hacijenda je nalik onima koje smo imali prilike da vidimo samo u latinoameričkim serijama, ima nekoliko hiljada kvadrata. U okviru nje se nalazi mnoštvo pomoćnih objekata, a privatnost joj obezbeđuju gusta šuma i bujna vegetacija, kao i 24-časovno obezbeđenje. Do nje se može doći na dva načina - lokalnim putem, kao i s mora, odakle smo i slikali luksuznu nekretninu.

Autor: M.K.