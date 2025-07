Sahranjen Ozi Ozborn: Porodica u suzama ispratila muzičara, Šeron ne dolazi sebi, a fanovi čuvenog rokera okupirali celu ulicu (FOTO)

Legendarni muzičar, frontomen grupe "Black Sabbath" Ozi Ozborn sahranjen je danas 30. jula u Birmigemu. Porodica je prethodnih dana pokušavala da detalje poslednjeg ispraćaja čuva u strogoj tajnosti, ali im to nije poštolo za rukom. Ozijevi fanovi okupirali su celu ulicu.

Pre same sahrane, bila je organizovana pogrebna povorka, tokom koje su se obožavaoci i prijatelji oprostili i odali poslednju počast. Povorka sa kovčegom Ozija Ozborna stigla je do mosta Black Sabbath, a hiljade fanova ispraća ga aplauzom. Veliki broj ljudi popeo se na ogradu kako bi ispratio "Princa tame" na poslednji počinak.

Rokerova supruga sa decom došla je kako bi se oprostila od svog voljenog, sve vreme se trudila da sakrije tugu, ali suze su se slivale niz njeno lice. Porodica se nakon polaganja cveća zahvalila fanovima. Šeron je sve vreme plakala, dok su je pridržavale ćerke Ejmi i Keli.

Ozi Ozborn, koji je preminuo u 76. godini života, za života je više puta naglašavao da ne želi da njegov poslednji ispraćaj bude obeležen tugom i suzama. Umesto toga, želeo je da njegova sahrana bude vesela proslava života, ispunjena zahvalnošću i sećanjem na lepe trenutke.

"Važno je setiti se da mnogi ljudi u životu vide samo nesreću, pa smo mi, posebno rok zvezde poput mene, veoma srećni. Zato ne želim da moja sahrana bude tužna, želim da to bude vreme za zahvalnost", rekao je Ozi svojevremeno.

Sharon Osbourne cries and makes sign to cheering crowd



Ozzy Osbourne’s family led tributes to the rock star at his funeral procession this afternoon pic.twitter.com/7iVd4tMtZj