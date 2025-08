BIVŠI DEČKO TEJLOT SVIFT DOBIO SINA: Žena mu se porodila u bazenu u kući, a jednom potezom je ZGROZIO SVE!

Niko to nije očekivao!

Haris je objavio nekoliko emotivnih fotografija na Instagramu. Na jednoj drži svojih malog sina kako sedi na garnituri napolju, osmehujući se obasjan suncem. Druga fotografija prikazuje prvi susret para sa bebom, koja je rođena prirodno kod kuće, u vodi.

U opisu fotografija se oglasio i sam Haris.

- Naš dečak je stigao 20. jula. Majka je ovde! Moja supruga je superheroj i u potpunom divljenju sam pred njenom iskonskom mudrošću! Samo sam zahvalan. Volimo te puno, Majka - napisao je on.

Ono što je mnoge šokirao jeste i fotografija placente koju je postavi, a koju su kasnije pretvorili u kapsule. To se nije dopalo njegovim pratiocima koji su mu to i jasno stavili do znanja.

Glasine o trudnoći pojavile su se već tokom intervjua Vik Hop sa glumicom Florens Pju. U tom snimku voditeljka je nežno mazila stomak, što je podstaklo nagađanja.

Nedugo zatim, Vik je na Instagramu objavila fotografije na kojima je trudnički stomak bio jasno vidljiv.

- Mnogo toga se dešava ovih dana - napisala je ona.

Par se prvi put zajednički pojavio na crvenom tepihu tek u februaru 2024. godine, nekoliko meseci nakon raskošnog venčanja na imanju u severoistočnoj Engleskoj.

Iako su se prvi put nagađanja o veridbi pojavila u maju 2022, Haris i Hop su se poznavali dugi niz godina. Vik je jednom, u šaljivom tonu, otkrila da ju je Haris pitao za sastanak još ranih 2000‑ih, ali ga je tada odbila i tek 15 godina kasnije formalno su započeli vezu.

Tokom cele veze su nastojali da čuvaju što više svoje privatnosti.

- Bila sam veoma iznenađena interesovanjem medija, ali svoju privatnost želim da sačuvam za sebe. Nikada ranije nisam doživela ovakav pritisak, ali ovo je nešto što pripada samo nama - izjavila je ona tada.

Podsetimo, Kalvin Haris je u javnosti, osim po svom poslu, ostao poznat i kao bivši dečko Tejlor Svift.

Autor: M. V.