Umrla zvezda ultrapopularne serije: Imala je samo 33 godine

Glumica Keli Mek, najpoznatija po ulozi stanovnice Hiltop kolonije Edi u seriji "The Walking Dead", preminula je u 33. godini.

Mek je preminula u subotu u Sinsinatiju, nakon što joj je dijagnostikovan gliom centralnog nervnog sistema, navodi se u saopštenju koje je podelila njena porodica. Mesecima ranije bila je otvorena stranica na platformi CaringBridge radi pružanja informacija o njenom zdravstvenom stanju.

Komemoracija je zakazana za 16. avgust u Ohaju, dok će dodatna proslava njenog života biti održana naknadno u Los Anđelesu, gde je Mek živela i radila poslednjih 11 godina.

„Njen živahan duh, kreativna strast i posvećenost pripovedanju ostavili su neizbrisiv trag na one koji su je poznavali, kao i na publiku koju je osvojila svojim radom,“ navela je njena porodica.

Rođena kao Keli Lin Klebenou, Mek se pridružila seriji The Walking Dead tokom devete sezone, u kojoj je glumila u pet epizoda.

Pre nego što je stekla slavu u popularnoj seriji na kanalu AMC, Mek se pojavila u više kratkih filmova i TV mini-serija, uključujući "Unusual Suspects" (2015), "Grayson: Earth One" (2015), "Not Your Average Joe" (2016) i "Unscrewed" (2016). Tokom karijere ostvarila je desetine uloga na televiziji i filmu.

Mek se takođe pojavila u epizodama serija "9-1-1" 2019. godine i "Chicago Med" 2022. godine. Njena filmografija obuhvata i brojne reklame za brendove kao što su Budweiser, Dr Pepper, Dairy Queen i Chick-fil-A, među ostalima.

Van ekrana, Mek je pozajmila glas za nekoliko značajnih projekata, uključujući ulogu glasovne dvojnice Hejli Stajnfeld u Oskarom nagrađenom filmu "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018) i reklamu za Hyundai Ioniq iz 2024. godine.

Njen poslednji kredit, kako na ekranu, tako i kao izvršni producent, je predstojeći film Universal (2025). Samo nekoliko nedelja pre smrti, podelila je na Instagramu objavu kojom je najavila svetsku premijeru filma u Chinese Theatre na Holivudskom bulevaru u Los Anđelesu.

„To je mali, prizemni film o ogromnim, vanzemaljskim konceptima, i radujemo se što ćemo ga podeliti sa vama,“ glasi deo opisa.

U posebnoj objavi o premijeri, Mek je napisala: „U ovoj komediji/drami/SCI-FI filmu, par akademika koji uživaju u romantičnom odmoru u udaljenoj drvenoj kolibi doživljava prekid boravka kada ih neko pronađe i zatraži pomoć oko najvećeg otkrića u istoriji.“

Pored glumačke i producenstske karijere, Mekina porodica je zapamtila kao uspešnu teniserku sa fakulteta, koja je volela planinarenje, piklbol, vožnju bicikla, sviranje klavira i putovanja.

Mek je preživeo njeni roditelji, brat Parker, sestra Katrin, baka i deka, kao i njen „najdraži dečko“, Logan.

Autor: S.M.