Prvo oglašavanje posle jezivog svedočenja: Didijeva bivša prekinula ćutnju

U međuvremenu se i porodila, te dobila treće dete

Kasandra Kesi Ventura, nekadašnja devojka Šona "Didija" Kombsa, vratila se na društvene mreže prvi put posle svedočenja protiv repera, ali i porođaja. Kesi je sa svojim suprugom Aleksom Fajnom, podsetimo, dobila treće dete, a pred zakonom se bila pojavila u poodmakloj trudnoći.

Mnogi su zanemeli pošto su čuli šta je sve konačno imala da iznese iz ranije, krajnje dramatične veze. Sada, "držala se" samo prinove u porodici, tačnije pronašla se u izvesnoj objavi koja pokazuje "kako se majke osećaju neko vreme po rođenju bebe". Ovime, svakako, privukla je veliku pažnju javnosti.

- Kada tvoja stara ja počne da se vraća, posle porođaja - istaknuto je na snimku koji je "postavila" na svoj Instagram "stori", uz komentar: "Istina. Malo po malo".

Didijeva bivša prekinula tišinu posle jezivog svedočenja: Samo je jedno imala da poruči!Oglašavanje Kesi Venture, Instagram screenshot / cassie Kesi se porodila devet dana posle svedočenja.

S Kombsom je i više od decenije bila u izuzetno turbulentnoj vezi tokom koje je, prema sopstvenom priznanju, on u najmanju ruku "imao ogromnu kontrolu nad velikim delom njenog života". Snimak njenog prebijanja dan-danas je tema razgovora mnogih, a ni to što ju je Didi terao da "obavezno prisustvuje i učestvuje u njegovim ludim žurkama" nikako ne jenjava.

