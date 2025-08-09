AKTUELNO

Da ti nije mame i Relje ne bi bilo ni tvog Tašmajdana: Nikolija u novom brutalnom obračunu sa hejterima, evo kako im je odgovorila (VIDEO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs/N. Panić ||

Nikolija Jovanović održala je pre neki dan konferenciju za medije povodom predstojećeg solističkog koncerta na Tašmajdanu, na kom će zapevati krajem meseca, a onda se ponovo našla na udaru hejtera sa društvenih mreža.

Pevačica se sada oglasila nakon komentara da ne bi imala veći uspeh u karijeri da nije ćerka Vesne Zmijanac i supruga Relje Popovića.

Foto: Pink.rs/N. Panić

- Ljudi su najjači stvarno. Sada kada sam oficijalno pozvala Relju, sada nalećem na komentare ' Da nije mame i Relje ne bi bilo ni njenog Tašmajdana'. Moram da vam otkrijem jednu tajnu. Da nije mame, ne bi bilo ni mene, ali bukvalno - rekla je ona i dodala:

- Da nisam upoznala Relju pre 11 godina, sigurno bi život išao nekim drugim tokom. Hvala mami što me je rodila, hvala Relji što postoji što me voli i što ga volim. I samo da znate da mi je srce ovoliko što ćemo se zajedno naći na bini na Tašmajdanu.

@nikolijaofficial

Your favorite “nepo baby”… A za poznatog muza jos nemam titulu 😂 mada sam i za “nepo” skoro saznala preko interneta!…ipak sam ja milenijalac🫠

♬ original sound - NIKOLIJA
RELJINA PRIJATELJICA IZ URGENTOG MI SE JAVILA: Nikolija progovorila o zdravstvenom stanju Vesne Zmijanac: ONA JE SRČANI BOLESNIK! (VIDEO)

Autor: D. T.

#Nikolija Jovanović

#Relja Popović

#Vesna Zmijanac

#koncert

#pevačica

