Da ti nije mame i Relje ne bi bilo ni tvog Tašmajdana: Nikolija u novom brutalnom obračunu sa hejterima, evo kako im je odgovorila (VIDEO)

Nikolija Jovanović održala je pre neki dan konferenciju za medije povodom predstojećeg solističkog koncerta na Tašmajdanu, na kom će zapevati krajem meseca, a onda se ponovo našla na udaru hejtera sa društvenih mreža.
Pevačica se sada oglasila nakon komentara da ne bi imala veći uspeh u karijeri da nije ćerka Vesne Zmijanac i supruga Relje Popovića.
- Ljudi su najjači stvarno. Sada kada sam oficijalno pozvala Relju, sada nalećem na komentare ' Da nije mame i Relje ne bi bilo ni njenog Tašmajdana'. Moram da vam otkrijem jednu tajnu. Da nije mame, ne bi bilo ni mene, ali bukvalno - rekla je ona i dodala:
- Da nisam upoznala Relju pre 11 godina, sigurno bi život išao nekim drugim tokom. Hvala mami što me je rodila, hvala Relji što postoji što me voli i što ga volim. I samo da znate da mi je srce ovoliko što ćemo se zajedno naći na bini na Tašmajdanu.
Your favorite “nepo baby”… A za poznatog muza jos nemam titulu 😂 mada sam i za “nepo” skoro saznala preko interneta!…ipak sam ja milenijalac🫠♬ original sound - NIKOLIJA
