Otkriven tačan uzrok smrti bivšeg muža Keli Klarkson: Oglasio se mrtvozornik

Izvor: Pink.rs, 24sedam.rs, Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss ||

Bivši muž pevačice Keli Klarkson, menadžer talenata Brendon Blekstok, nedavno je preminuo u 49. godini.

Prema najnovijim informacijama - umro je "prirodnom smrću usled komplikacija izazvanih melanomom".

To je za javnost, takođe, potvrdio mrtvozornik okruga Silver Bou, Den Holis, oglasivši se za "E!News".

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Brendonov predstavnik, sa druge strane, tužne vesti saopštio je 7. avgusta, napominjući kako se on "godinama borio s tada još nepreciziranim oblikom raka".

– Brendon Blekstok je tog dana preminuo mirno, u svom domu i okružen porodicom - naglasio je Holis.

Podsetimo, manje od 24 sata pre nego što je objavljena vest o njegovoj smrti, Keli – koja je razvod sa Brendonom okončala 2022. godine, otkrila je da je njen bivši partner bolestan, pa je najavila odlaganje avgustovskih nastupa u okviru svoje rezidencije u Las Vegasu.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Autor: Nikola Žugić

