Otkriven tačan uzrok smrti bivšeg muža Keli Klarkson: Oglasio se mrtvozornik

Bivši muž pevačice Keli Klarkson, menadžer talenata Brendon Blekstok, nedavno je preminuo u 49. godini.

Prema najnovijim informacijama - umro je "prirodnom smrću usled komplikacija izazvanih melanomom".

To je za javnost, takođe, potvrdio mrtvozornik okruga Silver Bou, Den Holis, oglasivši se za "E!News".

Brendonov predstavnik, sa druge strane, tužne vesti saopštio je 7. avgusta, napominjući kako se on "godinama borio s tada još nepreciziranim oblikom raka".

– Brendon Blekstok je tog dana preminuo mirno, u svom domu i okružen porodicom - naglasio je Holis.

Podsetimo, manje od 24 sata pre nego što je objavljena vest o njegovoj smrti, Keli – koja je razvod sa Brendonom okončala 2022. godine, otkrila je da je njen bivši partner bolestan, pa je najavila odlaganje avgustovskih nastupa u okviru svoje rezidencije u Las Vegasu.

Autor: Nikola Žugić