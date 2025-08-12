Ovo je glavno roditeljsko pravilo Kajli Džener: Svojoj deci zabranila je sve na čemu su odrasle njene sestre i ona

Američka influenserka i zvezda Instagrama Kajli Džener često deli detalje iz svog života na društvenim mrežama. Kajli je tokom vikenda proslavila 28. rođendan i podelila detalje sa prelepe proslave. Ipak, među njima nije bilo njene dece – ćerke Stormi (7) i sina Era (3), koje je dobila sa bivšim dečkom Travisom Skotom.

Mnogi zaboravljaju da je ona i ponosna mama dvoje dece, koju čuva daleko od očiju javnosti. Iako su se njihov otac i Kajli razišli, zajedno ih odgajaju i imaju jedno važno pravilo kojeg se čvrsto drže.

Kajli Džener, peta najpraćenija osoba na Instagramu, zabranila je svojoj deci korišćenje društvenih mreža. Kako je jednom prilikom objasnila jedna od najpopularnijih ličnosti na internetu, trudi se da zaštiti svoju decu od uticaja digitalnog sveta. Zbog toga Stormi i Eru nije dozvoljeno da imaju profile na Instagramu, TikToku ili drugim platformama – sve dok ne odrastu dovoljno da mogu da se isele iz njene kuće.

- Ja sam protiv društvenih mreža koliko god je to moguće. Stormi dođe kući i zna ceo ples sa TikToka. Ja sam zbunjena – gde je to naučila? - ispričala je Kajli u intervjuu za Elle prošle godine.

Deca će moći da otvore profile tek kada se i Kajli i njihov otac Travis Skot slože oko toga – za razliku od dece njene sestre Kim Kardašijan. Kim je, suprotno željama bivšeg muža Kanjea Vesta, dozvolila ćerki Nort (12) da koristi TikTok, gde je prati više od 19 miliona ljudi, dok njen sin Sejnt (8) ima sopstveni YouTube kanal sa više od 30 hiljada pratilaca.

Kako je Kajli istakla u istom intervjuu, sve više pokušava da bude „van mreže“ i trudi se da održi korak sa digitalnim svetom. Kaže da joj je iscrpljujuće stalno nešto objavljivati, što joj je ranije lakše padalo.

- Nisam imala tako intenzivan raspored. Nisam puno radila, nisam imala decu i jednostavno sam imala više vremena. Ali ako na TikToku ne objavljujete tri puta dnevno, već kasnite - objasnila je Kajli Džener.

Borba sa postporođajnom depresijom

Ipak, Kajli koristi svoju platformu da prenese i važne poruke. U jednom od razgovora o majčinstvu priznala je da se nakon obe trudnoće suočila sa postporođajnom depresijom.

- Prvi put je bilo veoma teško, ali drugi put sam mogla bolje da se nosim s tim - rekla je u intervjuu za Vanity Fair.

Kajli kaže da je reč o bolnom i zahtevnom stanju, te svim mamama poručuje da ne potiskuju emocije, već da ih prožive do kraja.

- Ostanite u svakom trenutku, čak i kad boli. Znam, tada mislite da nikada neće proći, da vaše telo nikada neće biti kao pre, da vi više niste isti. Ali to nije istina – hormoni i emocije u toj fazi su snažni i nadjačavaju vas. Moj savet je da prođete kroz tu tranziciju bez straha. Inače rizikujete da propustite najlepše momente majčinstva - poručila je Kajli.

Autor: Nikola Žugić