Voljena Hurem proslavila rođendan u stilu prave sultanije: Pozirala sva u zlatnom, a tek da vidite dekoraciju (FOTO)

Turska glumica Merjem Uzerli, koju je publika zavolela ulogom sultanije Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni", danas slavi rođendan. Umesto glamurozne zabave i reflektora, Merjem je odlučila da ovaj poseban dan provede u krugu svojih najmilijih.

Na proslavi koju je Merjem Uzerli, čuvena sultanija Hurem, organizovala povodom 42. rođendana bili su njena sestra, roditelji i obe ćerke, a atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila ispunjena smehom, zagrljajima i nežnim porodičnim trenucima. Na stolu su dominirale elegantne rođendanske torte sa slikama članova njene porodice, a prostorija je bila ukrašena cvećem i balonima u zlatnim tonovima.

Slavljenica je blistala u zlatnoj haljini, a sa sestrom Džanan pozirala je nasmejana od uha do uha. I sestra slavne sultanije Hurem imala je haljinu u zlatnim tonovima, a obe su pozirale bosonoge, dokazujući koliko je atmosfera u domu povodom rođendana bila opuštena.

Džanan Uzerli, sestra popularne Hurem, takođe se bavi umetnošću. Ipak, ona se nije opredelila za glumu, već za muziku - ima svoj džez-bend sa kojim uspešno nastupa po Nemačkoj. Poput slavne sestre, i Džanan ima veliki broj pratilaca na Instagramu, gde najčešće objavljuje fotografije sa članovima porodice, kao i one sa nastupa. Pored Džanan, rođendanskoj proslavi prisustvovali su i roditelji slavljenice - majka Ursula i otac Husein.

I njih dvoje su bili u zlatnim tonovima, baš kao i ćerkice slavne glumice, Lara i Lili, koje su uživale u toploj porodičnoj atmosferi. Merjem je na društvenim mrežama zahvalila svima na čestitkama i poručila da joj je najveći poklon upravo vreme provedeno sa onima koje voli.

Autor: Nikola Žugić