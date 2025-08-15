RAZVELA SE ĆERKA DŽOA BAJDENA: Ešli stavila tačku na odnos nakon 13 godina braka, o bivšem mužu svet zna samo jedno!

Bajdenova najmlađa ćerka donela odluku o kojoj bruji ceo svet!

Ešli Bajden, najmlađa ćerka bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena i bivše prve dame Džil Bajden, odlučila je da stavi tačku na brak sa suprugom, poznatim plastičnim hirurgom dr Hauardom Krejnom, posle 13 godina zajedničkog života.

Njihovo venčanje održano je 2012. godine u crkvi St. Joseph on the Brandywine u Grinvilu, u Delaveru, na ceremoniji koja je spojila katoličku tradiciju mlade i jevrejske običaje mladoženje.

Dr Hauard Krejn je priznati plastični hirurg i otorinolaringolog, profesor na Univerzitetu Tomas Džeferson, specijalizovan za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju lica.

Aktivno učestvuje u humanitarnim projektima i vodi sopstvenu kliniku za estetsku hirurgiju.

Nakon što je predala papire za razvod, Ešli je na svom Instagram storiju podelila fotografiju iz parka na kojoj pozira sa podignutim palcem, uz pesmu Bijonse u pozadini, kao i inspirativne citate o novim počecima i postavljanju granica.

Ešli Bajden je u javnosti poznata po tome što privatni život drži daleko od očiju javnosti, pa je vest o razvodu iznenadila mnoge.

Završila je studije kulturne antropologije na Univerzitetu Tulane, a potom i master iz socijalnog rada na Univerzitetu Pensilvanija.

Posvećena je socijalna radnica i aktivistkinja koja je najveći deo karijere posvetila pomaganju mladima i porodicama u sistemima maloletničkog pravosuđa, udomiteljstva i mentalnog zdravlja.

Autor: M. V.