KOSA MI OPADA KAO LUDA: Pevačica otkrila sa čime se suočava nakon teške bolesti! BIĆE DRUGAČIJE NEGO ŠTO SAM PLANIRALA

Pevačica prolazi kroz težak period

Pevačica Džesi Džej podelila je sa fanovima emotivnu video-poruku na Instagramu, otkrivši da joj kosa opada “kao luda” nakon operacije raka dojke.

Od juna se oporavlja od mastektomije, a sada se priprema za novu operaciju

- Kosa mi opada kao luda od operacije. Danas je tačno pet nedelja od operacije i osećam se okej - rekla je ona.

Dodala je i da joj grudi još uvek nisu iste, te da su bolne.

- Samo pokušavam da shvatim kako će izgledati narednih šest meseci. Znam da ne mogu sve što sam planirala, ali želim da sve što radim bude u pravom redosledu za mene, Skaja, fanove… Uvek ćete nekoga razočarati. Moj pogled na život se mnogo promenio - dodala je ona.

Prošle nedelje otkrila je da mora ponovo pod nož, samo nekoliko dana nakon što je zbog infekcije i tečnosti u plućima završila u bolnici. Iako je sada kod kuće, spremna je na novi zahvat.

- Mogu da se odmaram, budem roditelj i objavim novu muziku. Neću da me strah spreči da prilagodim pravila svom životu i zdravlju - napisala je na Instagramu i dodala:

- Još jedna operacija ove godine. Mogu to da izdržim. Odgajam dete. Mogu to da izdržim. Izdajem novu muziku. Mogu to da izdržim. Biće drugačije nego što sam planirala, ali takav je život — ili paničimo, ili se prilagodimo.

Džesi je otkrila da se trudi da ostane pozitivna, čak i kada se suočava sa fizičkim promenama.

- Sada su samo ja i moje krive grudi, pokušavamo da shvatimo kako da se oblačim dok ih ne izjednačim. Leva me gleda kao: "Jesi dobro, dušo?" - rekla je pevačica.

Autor: M. V.