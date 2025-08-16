UMRLA MAJKA DŽEFA BEZOSA: Milioner slomljen zbog njene smrti, oglasio se i potvrdio tužne vesti

Majka jednog od najbogatijih ljudi na svetu Džefa Bezosa preminula je juče u 78. godini.

Majka jednog od najbogatijih ljudi na svetu Džefa Bezosa preminula je juče u 78. godini.

Ubrzo nakon njegovog venčanja sa Loren Sančez, koje je organizovano u julu, Bezos je primio lošu vest.

- Postala je žena prilično rano, kada je sa samo 17 godina postala je moja majka. To sigurno nije bilo lako, ali ona je sve uspela da podnese. Sa strašću se posvetila tome da me voli, nekoliko godina kasnije u naš život dovela je mog neverovatnog očuha, a zatim i moju sestru i brata, koje je dodala na svoju listu ljudi koje je volela, čuvala i hranila. Tokom čitavog života ta lista se samo širila. Uvek je davala mnogo više nego što je ikada tražila zauzvrat - napisao je Bezos, pa dodao:

- Posle duge borbe sa demencijom (sa Levijevim telima), danas je preminula, okružena mnogima koji su je voleli - njenom decom, unucima i mojim očuhom. Znam da je u tim poslednjim trenucima osećala našu ljubav. Svi smo imali ogromnu sreću što smo bili deo njenog života. Zauvek je čuvam u svom srcu. - poručio je na svom Instagram profilu.

Autor: M. V.