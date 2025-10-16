AKTUELNO

Showbiz

Preminuo glumac iz serije "Sulejman Veličanstveni"

Izvor: Telegraf.rs/Ria, Foto: Pixabay.com ||

Poznati turski glumac, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, koji je glumio u seriji "Sulejman Veličanstveni", preminuo je u 91. godini života, javio je televizijski kanal Habertürk.

Glumac je u septembru proslavio 90. rođendan, a samo mesec dana nakon toga je, nažalost, preminuo.

Güzelbeyoğlu je nastupao u pozorištu od svoje 15. godine, igrao u brojnim filmovima i serijama, a više od 30 godina radio je kao arhitekta u gradskoj upravi Istanbula.

U seriji "Sulejman Veličanstveni" tumačio je lik državnog činovnika Pirija Mehmeta-paše.

Sahrana glumca zakazana je za subotu u Istanbulu.

Autor: Nikola Žugić

#Arif Erkin Güzelbeyoğlu

#Sulejman Veličanstveni

#turski glumac

#umro glumac

#umro poznati glumac

POVEZANE VESTI

Domaći

Čuveni Sulejman Veličanstveni osuđen na zatvor: Glumcu koga Srbi obožavaju izrečena stroga kazna, a ovo je razlog

Showbiz

PREMINUO SLAVNI GLUMAC IZ ČUVENE SAPUNICE: Zvezda hit serije umrla u 86. godini

Domaći

PREMINUO POZNATI GLUMAC: Ostaće upamćen u čitavom regionu!

Domaći

Umro čuveni glumac: Preminuo u 79. godini a svi ga pamte po ulozi u domaćem filmu

Showbiz

Umro poznati glumac! Preminuo pre MESEC DANA, a i dalje nije sahranjen, evo šta je razlog!

Showbiz

PREMINUO POZNATI GLUMAC! Mlađim generacijama je dobro poznat - evo kome je pozajmljivao glas