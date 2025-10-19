AKTUELNO

Showbiz

Najpoznatija žena na svetu pojavila se kao mumija! Na elitnom događaju glavu umotala u maramu, i rođena sestra bežala je od nje

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss ||

Jedna od najpoznatijih žena današnjice, rijaliti zvezda i milijarderka Kim Kardašijan, ponovo je izazvala buru komentara svojim izgledom – ovoga puta na Akademskoj muzejskoj gali u Los Anđelesu. Njeno izdanje mnogi su opisali kao "prizor iz horor filma".

Potpuno prekrivena – od glave do pete

Kim, koja ima 44 godine i stoji iza uspešnog brenda Skims, pojavila se na događaju u haljini i maski u boji kože, koje su je u potpunosti prekrivale – uključujući i lice i glavu. Maska je bila toliko zatvorena da se činilo da jedva vidi ispred sebe. Ipak, glamur nije izostao – nosila je dijamantsku ogrlicu i raskošnu couture haljinu modne kuće Maison Margiela.

pročitajte još

DRASTIČNA PROMENA KIM KARDAŠIJAN: Evo zašto su na Pariskoj nedelji mode sve oči bile uprte u nju

Kako je otkrila za magazin Variety, kreaciju je odabrala u poslednjem trenutku:

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

- Glen Martens. Znate da obožavam Margielu. Dovela sam mog omiljenog šminkera Marija iz Njujorka, i ovo je sve bilo prilično spontano, tako da verujem da nije baš oduševljen, rekla je Kim

Ispod maske je nosila kompletnu šminku i savršeno stilizovanu kosu. Masku je kasnije skinula, otkrivajući celokupan izgled.

"Skims estetski izraz"

Kim je svoj neobičan izbor opravdala povezujući ga sa sopstvenim brendom:

pročitajte još

Na meti brutalnih osuda: Kim Kardašijan na stubu srama, ljudi gledaju i ne veruju šta je dopustila maloletnoj ćerki

- Da, izgled je baš u stilu Skimsa. Zato sam ga i izabrala kada sam videla Margielinu reviju – pomislila sam: "Ovo je potpuno moj fazon".

Kontroverze i podeljene reakcije

Iako ovo nije prvi put da Kim sakriva lice na javnom događaju – podsetimo, na Met Gali 2021. godine nosila je crno Balenciaga odelo koje je prekrivalo celo telo – ovog puta komentari su ponovo bili podeljeni.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Jedni su kritikovali njen modni performans: "Šta je ovo sad? Svi su izgledali elegantno, a ona kao da mora da štrči po svaku cenu."

Drugi su se našalili: "Morali su je bukvalno voditi za ruku da bi mogla da se kreće – neverovatno."

S druge strane, bilo je i onih koji su je podržali: "Izgleda avangardno i besprekorno – prava umetnost mode."

pročitajte još

O ovom izdanju bruji ceo svet! Stajling ćerke Kim Kardašijan zapalio društvene mreže: Izgleda kao da ima 30 godina

Poznate ličnosti na crvenom tepihu

Na ovom prestižnom događaju pojavile su se i mnoge druge zvezde – među njima Hejli Biber, Emili Ratajkovski, Sidni Svini, Džena Ortega, Penelope Kruz i Zo Kravic. Među prisutnima su bili i Dvejn “The Rock” Džonson, Dejv Franko, Ed Širan i Džordž Kluni.

Zanimljivo je da je Kimina sestra Kendal Džener sve vreme izbegavala zajedničke fotografije sa starijom sestrom, što su fotoreporteri odmah primetili.

pročitajte još

Čuvena pevačica 20 godina krila lice perikom, a sad je konačno pokazala kako izgleda: U raskrinkavanju prste umešala Kim Kardašijan!

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Autor: Nikola Žugić

#Gala

#Kim Kardašijan

#Los Anđeles

#starleta

POVEZANE VESTI

Showbiz

Nikol Kidman se pojavila BEZ KOSE! O transformaciji slavne glumice bruji ceo svet, raspametila sve kada se okrenula (FOTO)

Domaći

STAJLINZIMA OSTAVLJA BEZ TEKSTA! Tea Tairović nastavlja da oduševljava, u zanosnom kominezonu napravila HAOS na mrežama, a o njenoj vitkoj liniji svi

Domaći

VRUĆI KADROVI TEE TAIROVIĆ! Muzička zvezda bez brusa u uskoj haljini: Pogledajte snimak koji je napravio potpuni haos na mrežama! (VIDEO)

Showbiz

Šta se dešava sa Britni Spirs? Ljudi ne mogu da veruju kakvu je sliku objavila, ali prvo se skinula skroz

Domaći

Isplivao nikad vreliji Džehvin snimak: Cice na izvol'te, a kad je zamešala kukovima, jačem polu pomutila razum (VIDEO)

Domaći

I nakon TRI porođaja izgleda kao avion! Slobina žena se skinula i pokazala telo od milion dolara - Upalila kameru, pevač sve vreme spava pored nje (FO