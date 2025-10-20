Ima 51 godinu, a iza nje su skandali, kokain i gomila frajera: Živela je divlje i ludo, a danas se svi krste kako izgleda (FOTO)

Manekenka Kejt Mos (51) pozirala je u kampanji za Kismet by Milka, luksuzni brend nakita i premium piercinga, pa pokazala svoj mladolik izgled i vitku figuru u uskoj haljini s dubokim dekolteom, piše Daily Mail.

Bila je ukrašena nakitom brenda, uključujući upečatljivu ogrlicu i minđuše, dok joj je kosa bila oblikovana u raskošan, talasast fen friz.

Snimanje dolazi u trenutku kada je objavljen njen biografski film "Moss & Freud".

Film, koji je premijerno prikazan tokom vikenda, istražuje neočekivanu povezanost između Mos i slikara Lukijana Frojda, s kojim je 2002. sarađivala na delu "Naked Portrait".

To poznato umetničko delo prikazuje tada 28-godišnju Mos potpuno golu, dok je bila trudna sa svojom ćerkom Lilom, koju je dobila s bivšim partnerom Džefersonom Hekom.

Mos je u filmu učestvovala i kao izvršna producentkinja, dok britanska glumica Eli Bamber (28) glumi slavnu manekenku, a 86-godišnji Derek Džejkobi tumači Frojda.

Frojdov portret, koji je naslikao u starosti od 80 godina, tada 52 godine stariji od Mos, prikazao je manekenku u svetlu u kojem je javnost nikada pre nije videla.

Rezultat je bio revolucionaran: slika je kasnije prodata na aukciji za neverovatnih 3,5 miliona funti.

Lucian Freud et Kate Moss, 2003 pic.twitter.com/fsUAIaBKQy — Cora (@Coranalyste) 08. октобар 2025.

Tokom njihovog zajedničkog rada razvilo se posebno prijateljstvo, a Kejt je kasnije izjavila da je Frojd bio najzanimljivija osoba koju je ikada upoznala.

Njihova povezanost bila je toliko snažna da su mnogi sumnjali da ih je vezivalo nešto više od samog prijateljstva.

Lukijan Majkl Frojd, rođen 1922. u Berlinu, već je tada bio priznati slikar i crtač specijalizovan za figurativnu umetnost.

Njegova dela s ljudskim motivima – prijateljima, porodicom i ljubavnicima – donela mu je reputaciju jednog od najvažnijih engleskih portretista 20. veka.

Slikar je preminuo pre više od decenije u starosti od 88 godina.

Kate Moss & Lucian Freud pic.twitter.com/poEJY23pti — Breuning Liliane (@LilianeBre26381) 11. новембар 2024.

Film, koji je napisao i režirao Džejms Lukas, ne fokusira se na dovršeni portret, već na sam proces njegovog nastanka i razvoj odnosa između umetnika i muze.

"Moss & Freud" takođe istražuje Frojdov život i umetnost, s naglaskom na to kako je superzvezda 90-ih postala njegova muza.

Kako se prikazuje u filmu, bila je to upravo ideja manekenke da pozira naga – kao odgovor na njegovu želju da dopre do same srži bića.

Frojd je od nje tražio da tri večeri nedeljno dolazi u njegov atelje u Holland Parku dok portret ne bude gotov.

Projekat je trajao devet meseci, a u tom periodu, tokom kojeg je Mos saznala da je trudna, između njih se rodilo duboko, neobično prijateljstvo, uprkos velikoj razlici u godinama.

Autor: Nikola Žugić