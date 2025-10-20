AKTUELNO

Domaći

DARKO LAZIĆ PAO SA KVADA?! Pevač se oglasio nakon vesti da je POLOMIO REBRO prilikom NOVE NEZGODE

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ ||

Folk pevač Darko Lazić navodno je doživeo novu nezgodu.

Kako domaći medij navodi, Darko Lazić je pre dva dana pao sa kvada koji je vozio u šumi i tom prilikom slomio je rebro.

Lazić je sa slomljenim rebrom prošle noći pevao u jednom klubu u Beogradu, a na nekoliko klipova videlo se kako se hvata za levu stranu sa bolnom grimasom na licu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Povodom ove informacije oglasio se Darko koji tvrdi da informacija nije istinita.

- Ko širi te informacije?! Naravno da nisam pao, niti polomio rebro, da jesam ne bih mogao juče da pevam. Kvad sam poslednji put vozio prošle godine - rekao je Darko.

- Imam grčeve, jer mi je tu želudac koji je skraćen - kazao je, ponavljajući da "nije bilo nikakve nezgode".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs

Darko Lazić je nedavno imao udes sa svojom ženom Katarinom, nakon povratka sa promocije pesme njegove svastike Tijane Matić.

Autor: M. Vićović

#Darko Lazić

#Estrada

#nezgoda

#pevač

#saobraćajka

