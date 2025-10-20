DARKO LAZIĆ PAO SA KVADA?! Pevač se oglasio nakon vesti da je POLOMIO REBRO prilikom NOVE NEZGODE

Folk pevač Darko Lazić navodno je doživeo novu nezgodu.

Kako domaći medij navodi, Darko Lazić je pre dva dana pao sa kvada koji je vozio u šumi i tom prilikom slomio je rebro.

Lazić je sa slomljenim rebrom prošle noći pevao u jednom klubu u Beogradu, a na nekoliko klipova videlo se kako se hvata za levu stranu sa bolnom grimasom na licu.

Povodom ove informacije oglasio se Darko koji tvrdi da informacija nije istinita.

- Ko širi te informacije?! Naravno da nisam pao, niti polomio rebro, da jesam ne bih mogao juče da pevam. Kvad sam poslednji put vozio prošle godine - rekao je Darko.

- Imam grčeve, jer mi je tu želudac koji je skraćen - kazao je, ponavljajući da "nije bilo nikakve nezgode".

Darko Lazić je nedavno imao udes sa svojom ženom Katarinom, nakon povratka sa promocije pesme njegove svastike Tijane Matić.

Autor: M. Vićović