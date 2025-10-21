Anđelina Džoli ima istetovirana cela leđa: Svaki crtež ima posebno značenje

AKTUELNO

Na 20. Rimskom filmskom festivalu, Anđelina Džoli nije privukla pažnju samo svojim stilom, već i duboko ličnom pričom ispisanom na njenim tetovažama. Glumica se pojavila na premijeri filma „Couture“ u elegantnoj haljini Alberta Ferretti iz kolekcije jesen/zima 2025.

Prednji deo haljine zrači jednostavnom elegancijom, sa čistim izrezom u obliku stuba i drapiranim rukavima sa kapuljačom. Ali zadnji deo haljine je iznenađujući – duboki izrez u obliku suze otkriva tetovaže koje nose njen životni put.

Veliki bengalski tigar na donjem delu leđa, tetoviran 2004. u Bangkoku, kao znak poštovanja prema Kambodži. Tetaža budističkog blagoslova za njenog sina Medoksa.Kartografski motiv koji simbolizuje četiri elementa i kontinenta.Pre svega, poruka „Znaj svoja prava“ inspirisana pesmom grupe The Clash.Za Džoli, tetovaže su čin očuvanja sopstvenog identiteta:

„To je nešto što sam uradila za sebe, a ne za uloge. Važno je imati sebe kada je posao uglavnom transformacija u druge ljude.“

Kombinaciju je upotpunila crnim providnim čarapama, štiklama, velikim nakitom i minimalnom šminkom. Njena duga, ravna kosa upotpunila je sofisticirani izgled.

U filmu Džoli igra Maksin, rediteljku koja stvara modni film u Parizu dok se nosi sa razvodom i dijagnozom raka dojke. Glumica se suočila sa sličnim životnim izazovima – 2013. godine je podvrgnuta preventivnoj dvostrukoj mastektomiji nakon što joj je dijagnostikovan gen BRCA1.

„Izabrala sam ovu operaciju jer sam prerano izgubila majku i baku. Imam gen BRCA, pa sam pre 10 godina imala dvostruku mastektomiju, a zatim i ooforektomiju jer je to oduzelo život mojoj majci“, rekla je Džoli za časopis Hello!.

Glumica naglašava važnost izbora:

„Ovo su moji izbori. Ne kažem da svi treba da urade istu stvar, ali je važno imati mogućnost. I ne žalim zbog toga.“

Na premijeri u Torontu, Džoli je istakla emocionalnu težinu filma:

„Znala sam da će film pokrenuti mnogo ličnih problema za mene. Ali setovi teških filmova su često puni ljubavi. Bilo je terapeutski na mnogo načina.“

Na kraju, glumica je podelila poruku nade:

„Moja majka mi je jednom rekla kada je imala rak: 'Svi me stalno pitaju o raku.' Moj savet – pitajte ljude o svim aspektima njihovog života, ne samo o bolesti. Oni su i dalje celi ljudi koji žive svoje živote.“

