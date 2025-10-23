TRAGEDIJA! Mlada voditeljka doživela saobraćajnu nesreću, pa umrla u bolnici: Lekari se tri dana borili za njen život (VIDEO)

Dajana je išla na posao motorom kada je, po jakoj kiši, udariо taksi.

Mladu kolumbijsku TV voditeljku Dajanu Truhiljo (23) zadesila je tragedija preminula je u bolnici tri dana nakon teške saobraćajne nesreće na putu do posla.Nesreća na putu do poslaDajana je išla na posao motorom kada je, po jakoj kiši, udariо taksi. Svedoci su rekli da je izgubila kontrolu na klizavom kolovozu u blizini sportskog centra.

Hitno je prevezena u bolnicu, gde su lekari dijagnostikovali tešku povredu glave i višestruke povrede tela. Uprkos trodnevnoj borbi lekarskog tima, mlada novinarka je preminula prošlog petka u jedinici intenzivne nege.Vozač taksija:

Vozač taksija, Fernando, izjavio je za lokalne medije da mu se vetrobransko staklo zamaglilo dok je vozio ka aerodromu.„Zaustavio sam se da ga obrišem, i tada sam osetio jak udarac. Njena motorcikla udarila je otpozadi, a ona je pala i izgubila svest“, rekao je.

On veruje da je kiša smanjila vidljivost, te dodaje da kaciga možda nije bila pravilno pričvršćena, jer je „odletela i završila nasred puta“.Vlasti u gradu Ibagé, zapadno od Bogote, pokrenule su istragu o uzrocima nesreće i mogućoj odgovornosti.Zvezda u usponu regionalnog novinarstvaU martu ove godine, Dajana je osvojila nagradu „Zlatni mikrofon“ (Micrófono de Oro) koju dodeljuje Udruženje emitera Tolime, kao priznanje za njen izuzetan doprinos regionalnom novinarstvu.

Njena redakcija, El Irreverente, oprostila se od nje dirljivim rečima:

"Izdvajala se jedinstvenim načinom pričanja priča kroz video, kombinujući bliskost, jasnoću i emotivnu toplinu. Njena strast prema novinarstvu i prirodna harizma učinile su je jednom od najvoljenijih glasova lokalnih medija.“

Autor: M.K.