Kim Kardašijan u suzama: Lekari joj dijagnostikovali ozbiljno oboljenje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni ||

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan otkrila je da se zbog stresa suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

U novoj, sedmoj sezoni rijaliti emisije "The Kardashians", rijaliti zvezda Kim Kardašijan (45) otkrila je da joj je tokom lekarskih pregleda dijagnostikovana aneurizma mozga. U najavi epizoda prikazanoj 22. oktobra, kamere su zabeležile trenutak kada se Kim nalazi na magnetnoj rezonanci, dok joj lekari objašnjavaju da je reč o promeni nastaloj usled stresa.

Na vest o njenoj bolesti burno je reagovala njena sestra Kortni Kardašijan (46), vidno iznenađena informacijom o zdravstvenom stanju svoje sestre.U nastavku epizode Kim se emotivno slomila i zaplakala, priznajući da se pita zašto se sve to dešava baš njoj.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Tokom razgovora s producentima objasnila je da je dugotrajni stres u njenom životu povezan s razvodom od Kanjea Vesta (48), koji je okončan 2022. godine nakon šest godina braka. Istakla je da su brojne okolnosti ostavile trag na njenom telu i zdravlju. Dodala je i da joj se, nakon perioda mira, ponovo pojavila psorijaza — kožna bolest s kojom se godinama borila.

Kim je otkrila i da je ovo prvi put da je jedno od njene dece primetilo njene zdravstvene probleme. Priznala je da je dugo uspevala da sakrije simptome, ali da je sada, kako kaže, naučila da se ne oseća lično odgovornom za sve što se dešava.

Autor: M.K.

