Kris Evans postao otac: Glumac dobio dete sa koleginicom

Holivudski glumac Kris Evans i njegova supruga, portugalska glumica Alba Baptista, dobili su svoje prvo dete, samo nekoliko nedelja nakon što su proslavili drugu godišnjicu braka.

Prema pisanju portala TMZ, tridesetosmogodišnji Evans i dvadesetosmogodišnja Baptista postali su roditelji u subotu, u saveznoj državi Masačusets, gde par živi već neko vreme.

Za sada nije poznato da li su dobili devojčicu ili dečaka, jer slavna porodica nije izdala zvanično saopštenje.

List Daily Mail navodi da su kontaktirali Evansove predstavnike, ali do trenutka objavljivanja vesti nisu dobili odgovor.

Ljubavna priča koja traje tiho i dostojanstveno

Evans i Baptista su svoju vezu držali podalje od javnosti, sve dok nisu potvrdili brak u septembru 2023. godine. Venčanje je održano u intimnom krugu porodice i prijatelja u njihovom domu u Masačusetsu, a među zvanicama su bili i Evansovi kolege iz Marvel franšize poput Roberta Daunija Džuniora Krisa Hemsvorta.

Ovo je prvo dete za oboje, a fanovi širom sveta s radošću su dočekali vest da je njihov omiljeni “Kapetan Amerika” sada i — tata.

