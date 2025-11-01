Svi pričaju o Seleni Gomez: Njena haljina zasenila sve na crvenom tepihu (FOTO)

Selena Gomez zablistala u izdanju koje je ostavilo publiku bez daha!

Selena Gomez zasijala je u upečatljivoj ljubičastoj mini haljini na „Rare Impact Fund Benefit“ događaju održanom u Los Anđelesu. Tridesettrogodišnja pevačica i glumica, koja je nedavno proslavila mesec dana braka sa producentom Benijem Blankom, oduševila je stajlingom prisutne na crvenom tepihu u pratnji domaćina večeri, komičara Džimija Kimela.

Selena je na događaj stigla u mini haljini prljavo-roze boje, sa tankim bretelama i ogrtačem prozirne tkanine koja se nežno spuštala niz njene ruke do poda. Celokupan izgled Selena upotpunila je elegantnim salonkama u istoj nijansi i diskretnim srebrnim nakitom. Svi su bili oduševljeni njenim izgledom.

Njena tamna kosa bila je puštena i blago uvijena na krajevima, sa razdeljkom na sredini, dok je šminka bila jednostavna i prirodna – svetle senke, rumenilo koje naglašava jagodice i mat ruž u boji kože.

Selena je blistala pred kamerama, a fotografi su zabeležili njen osmeh dok je pozirala sa organizatorima događaja. Fond je osnovan 2020. godine s ciljem da podigne svest i prikupi sredstva za mentalno zdravlje mladih širom sveta.

Autor: M.K.