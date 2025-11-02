Isplivala fotografija Monike Beluči sa prvog venčanja: Nije ni slutila da će imati svetsku slavu, njena zapanjujuća lepota očarala planetu (FOTO)

Mnogi su zaboravili prvi brak Monike Beluči, koji se dogodio pre nego što je stekla svetsku slavu, a ovih dana društvenim mrežama kruže fotografije s njenog prvog venčanja i svedoče o neverovatnoj lepoti italijanske dive.

Monika Beluči obeležila je poslednje decenije evropske i holivudske kinematografije i uživa u statusu jedne od najlepših žena planete, možda čak i u istoriji filma. Pored talenta, italijanska glumica izdvaja se zapanjujućom lepotom, zbog koje joj se dive milioni, a samo su retki uspeli da osvoje njeno srce.

Već nekoliko godina, Monika je u vezi s američkim režiserom Timom Bartonom, a prethodno je bila u 14-godišnjem braku s francuskim glumcem Vensanom Kaselom, s kojim ima ćerke Devu i Leoni.

Prvi muž Monike Beluči

Mnogi su zaboravili prvi brak Monike Beluči, koji se dogodio pre nego što je stekla svetsku slavu, a ovih dana društvenim mrežama kruže fotografije s njenog prvog venčanja i svedoče o neverovatnoj lepoti italijanske dive.Prvi put je Monika rekla "da" fotografu Klaudiju Karlosu Basu, s kojim ju je spojio modeling, mnogo pre nego što je mogla da zamisli da će postati filmska zvezda.

Monika Beluči je počela da se bavi manekenstvom sa 16 godina, a osamdesetih je strpljivo gradila karijeru, povremeno putujući u Milano i Pariz, dok joj je rodni Čita di Kastelo u Umbriji ostao baza.Iako je bila uspešna kao model, upisala je pravo na Univerzitetu u Peruđi i trudila se da ima sve više opcija, a krajem osamdesetih je dospela do naslovnih strana francuskog izdanja časopisa Elle i španskog izdanja magazina Vogue.

U međuvremenu je upoznala Klaudija Karlosa Basa, koji ju je pitao da mu pozira kad je imala 23 godine, dok je on imao 28.Monika je u jednom intervjuu pomenula da su se prvi put sreli 1987, a usledila je trogodišnja veza, posle koje su se venčali u Monte Karlu u prvim danima 1990. godine.

Prvo venčanje i nestvarna lepota Monike BelučiStrani mediji su pisali da je u pitanju bila manja ceremonija, kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi njihovih porodica. Sudeći po fotografijama koje su se kasnije pojavile u javnosti, Monika je imala minimum šminke, sa svojom zapanjujućom lepotom u prvom planu.

Međutim, iako se među njima rodila ljubav na prvi pogled, ispostavilo se da ona nije bila za ceo život, pa se par rastao posle samo šest meseci, a zvanično razveo posle 18.

Brak im je okončao saradnju

Monika nije mnogo pričala o svom prvom braku, ali je jednom prilikom priznala da je nakon udaje prestala da snima s Klaudiom.

– Kad radim s nekim fotografom, ja igram ulogu. Uloge se razlikuju u zavisnosti od toga šta sam obukla. A fotograf vam govori stvari u koje se vi pravite da verujete i iz te male magije se rađa fotografija – istakla je Belučijeva u jednom intervjuu.

– Morate da verujete u to. Devojku zavedu. Sve je to laž i oboje znaju da je laž i to je okej.

Posle udaje – gluma

Upravo 1999, kada se udala za Basa, Monika je dobila ponudu da zaigra u mini-seriji "Vita coi figli". Bila je iznenađena ovim pozivom jer nikad ranije nije ni pomišljala da postane glumica, ali je pristala i pokazala se iznenađujuće dobro. Zato je kasnije iste godine snimila i film "La Riffa", a postepeno je počela da napušta modeling i snima sve više filmova.Svoj mali holivudski proboj doživela je posle razvoda od Klaudija, 1992. godine, kada se pojavila u filmu "Drakula" Frensisa Forda Kopole kao jedna od tri Drakuline neveste, a tada je odlučila da se ozbiljnije posveti glumi i krene na časove i ostalo je istorija.

Autor: M.K.