Isplivala fotografija Monike Beluči sa prvog venčanja: Nije ni slutila da će imati svetsku slavu, njena zapanjujuća lepota očarala planetu (FOTO)

Monika Beluči obeležila je poslednje decenije evropske i holivudske kinematografije i uživa u statusu jedne od najlepših žena planete, možda čak i u istoriji filma. Pored talenta, italijanska glumica izdvaja se zapanjujućom lepotom, zbog koje joj se dive milioni, a samo su retki uspeli da osvoje njeno srce.
Već nekoliko godina, Monika je u vezi s američkim režiserom Timom Bartonom, a prethodno je bila u 14-godišnjem braku s francuskim glumcem Vensanom Kaselom, s kojim ima ćerke Devu i Leoni.
Prvi muž Monike Beluči
Mnogi su zaboravili prvi brak Monike Beluči, koji se dogodio pre nego što je stekla svetsku slavu, a ovih dana društvenim mrežama kruže fotografije s njenog prvog venčanja i svedoče o neverovatnoj lepoti italijanske dive.Prvi put je Monika rekla "da" fotografu Klaudiju Karlosu Basu, s kojim ju je spojio modeling, mnogo pre nego što je mogla da zamisli da će postati filmska zvezda.
Monika Beluči je počela da se bavi manekenstvom sa 16 godina, a osamdesetih je strpljivo gradila karijeru, povremeno putujući u Milano i Pariz, dok joj je rodni Čita di Kastelo u Umbriji ostao baza.Iako je bila uspešna kao model, upisala je pravo na Univerzitetu u Peruđi i trudila se da ima sve više opcija, a krajem osamdesetih je dospela do naslovnih strana francuskog izdanja časopisa Elle i španskog izdanja magazina Vogue.
U međuvremenu je upoznala Klaudija Karlosa Basa, koji ju je pitao da mu pozira kad je imala 23 godine, dok je on imao 28.Monika je u jednom intervjuu pomenula da su se prvi put sreli 1987, a usledila je trogodišnja veza, posle koje su se venčali u Monte Karlu u prvim danima 1990. godine.
Prvo venčanje i nestvarna lepota Monike BelučiStrani mediji su pisali da je u pitanju bila manja ceremonija, kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi njihovih porodica. Sudeći po fotografijama koje su se kasnije pojavile u javnosti, Monika je imala minimum šminke, sa svojom zapanjujućom lepotom u prvom planu.
Međutim, iako se među njima rodila ljubav na prvi pogled, ispostavilo se da ona nije bila za ceo život, pa se par rastao posle samo šest meseci, a zvanično razveo posle 18.
Brak im je okončao saradnju
Monika nije mnogo pričala o svom prvom braku, ali je jednom prilikom priznala da je nakon udaje prestala da snima s Klaudiom.
– Kad radim s nekim fotografom, ja igram ulogu. Uloge se razlikuju u zavisnosti od toga šta sam obukla. A fotograf vam govori stvari u koje se vi pravite da verujete i iz te male magije se rađa fotografija – istakla je Belučijeva u jednom intervjuu.
– Morate da verujete u to. Devojku zavedu. Sve je to laž i oboje znaju da je laž i to je okej.
Posle udaje – gluma
Upravo 1999, kada se udala za Basa, Monika je dobila ponudu da zaigra u mini-seriji "Vita coi figli". Bila je iznenađena ovim pozivom jer nikad ranije nije ni pomišljala da postane glumica, ali je pristala i pokazala se iznenađujuće dobro. Zato je kasnije iste godine snimila i film "La Riffa", a postepeno je počela da napušta modeling i snima sve više filmova.Svoj mali holivudski proboj doživela je posle razvoda od Klaudija, 1992. godine, kada se pojavila u filmu "Drakula" Frensisa Forda Kopole kao jedna od tri Drakuline neveste, a tada je odlučila da se ozbiljnije posveti glumi i krene na časove i ostalo je istorija.
Autor: M.K.