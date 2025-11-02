Mesecima nisam prala kosu! Slavna reperka zgrozila izjavom: Verovatno imam jajašca bubašvaba u njoj

Reperka Kardi Bi, koja čeka svoje četvrto dete, prvo s dečkom Stefonom Digsom, ranije je pričala o svom putu do zdrave kose.

Reperka Kardi Bi šokirala je izjavom o svojim higijenskim navikama. U prenosu uživo na Instagramu otkrila je da dva do tri meseca nije oprala svoju kosu, a obožavatelji su ostali zgroženi."Verovatno imam sve vrste jajašaca bubašvaba, jajašaca komaraca, svega u ovome", rekla je ona, tapkajući se po glavi koju je prekrila kapom za periku. Rekla je i da planira da naulji teme i opere kosu kako bi mogla da napravi pletenice.

"Zamislite taj smrad", "Stvarno ću povratiti", "Odvratno", pisali su neki. Nekoliko obožavatelja smatralo je da se reperka samo šalila, te da njena izjava zapravo nije istinita. "Ne znam šta je smešnije – to što ona samu sebe ismeva ili vi što ste poverovali u ovo", "Sve što ona kaže shvatate preozbiljno", bili su neki od komentara.

Kardi, koja čeka svoje četvrto dete, prvo s dečkom Stefonom Digsom, ranije je pričala o svom putu do zdrave kose. Pre četiri godine odgovorila je na kritike da njena kosa ne izgleda onako kako bi trebalo, s obzirom na njeno "mešovito poreklo".

Cardi B hops on instagram live and states that she hasn’t washed her hair in 3 months causing her to have roach and mosquito eggs all throughout her head. I expect nothing less from a dirty bitch from the Bronx. It’s so on brand for her. pic.twitter.com/U0fjBI55pH — On BS (@skinlooklikesoy) 29. октобар 2025.

"Godinama objavljujem slike svoje kose i to što sam mešovitog porekla ne znači da mi je kosa uvek duga i kovrdžava, to nije moj slučaj. Od detinjstva imam problema s održavanjem kose, a pre nekoliko godina pronašla sam različite metode koje mi odgovaraju i pogledajte moju dužinu sada", rekla je ona tada.

Inače, njena majka je s Trinidada, a otac joj je rođen u Dominikanskoj Republici.Ranije je reperka delila i savete za negu kose. Otkrila je da kosu pere prokuvanom vodom u luku i da joj je to pomoglo da podstakne "zdravi rast kose".

Autor: Pink.rs