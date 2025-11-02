Veliki Šabanov hit je trebao da otpeva Ljuba Aličić: Pevač nakon mnogo godina otkrio istinu, pa progovorio o najvećim hitovima - Evo koja pesma ga najviše pogađa

Ljuba iskreno o najvećim hitovima

U najnovijem izdanju emisije "Premijera-vikend specijal" novinatka portala Pink.rs i voditeljka Pink televizije, Snežana Zindović priredila je iznenađenje za pamćenje pevaču Ljubi Aličiću.

Pevač je progovorio o rođendanskoj proslavi, a onda je usledila nova rubrika emisije "Premijara vikend specijal". Ljuba je dobijao pitanja dd poznatih ličnosti i odgovarao iskreno na ista.

- Kako su nastale čuvene pesme "Crveno obuci nek sluti na radost", "Ti ne ličić ni na jednu" i sve evergrin pesme Ljubine? -pitala je Ljubu Jovana Jeremić.

- Znamo se dugi niz godina, pozdravljam je. Ja prvo gledam tekst, pa onda muziku i melodiju. Zoran Stančević i Šaban mi je dao dve pesme, a ja sma mu vratio sa jednom -rekao je Ljuba.

- Ljubo, koje te pesma tvoja dan-danas iskida na komade? -pitala je Milena Ćeranić.

- Ja ima dosta pessama koje ja volim, a jedna od njih je "Sumorno jutro". Ima još pesama, da ne nabrajam, ali to je jedna predivna pesma. Trebao sam da snimim "Verujem u ljubav", a Šabanu je trebala jedna pesma, a ja sam mu je dao. Imao sam dosta hitova, drago mi je što je Šaban snimio tu pesmu, ja se zahvaljujem Ćeranićki na lepom pitanju i ja bih njoj postavio pitanje. Zašto ona ne snima? Mora malo da prati trend, a ona zna da peva -rekao je Ljuba.

- Kako održava svoje zdravlje i formu? -pitali su Žika i jelena iz grupe Zana.

- Ništa ne koristim, prehladim se, ali meni to odgovara. Ja njih obožavam

Ljuba je komentarisao i izvođače koji prave koncerte, a nemaju velike hitove:

- Ima pevača koji bi drali koncerte, a nemaju hit, to mi nije jano i voleo bih da mi to objasne. Sad ću ja njima da nažem da sam ja najveća zvezda, a njih mena nigde -rekao je Ljuba.

Autor: M. V.