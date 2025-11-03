Demi Mur u providnoj haljini bez donjeg veša: Holivudska lepotica izgleda bolje nego ikad, a za to je zaslužan ovaj muškarac (FOTO+VIDEO)

Glumica je prošetala crvenim tepihom i osvojila sve pohvale.

Demi Mur je još jednom dokazala da je neustrašiva modna ikona — na svakom crvenom tepihu odiše samopouzdanjem, elegancijom i prefinjenim, ženstvenim stilom koji joj je oduvek zaštitni znak.

Na sinoćnjoj LACMA Art + Film Gali 2025 u Los Anđelesu, glumica je zablistala u izdanju koje je spoj smelosti i raskoši: nosila je prozirnu Guči haljinu po meri, ukrašenu perlama i kristalima u obliku cvetnih motiva u draguljskim tonovima. Halter izrez i kroj koji prati liniju tela predstavljaju njen prepoznatljiv stil — sofisticiran, ali nikada previše konvencionalan.

Stajling, za koji je zaslužan Brad Goreski, upotpunjen je visećim minđušama u srebrnoj i rubin crvenoj nijansi, srebrnom narukvicom i prstenjem u obliku zmija. Njena kosa, koju je oblikovao Dimitris Giannetos, prebačena je preko ramena u meke, talasaste tamne lokne, dok je manikir u boji crnog vina savršeno pratio detalje haljine.

Sve zajedno luksuzno, zavodljivo i besprekorno elegantno izdanje pokazalo je da Demi Mur i dalje suvereno vlada modnim scenama, hrabro noseći trend “naked dress” na najsofisticiraniji način.

Brad Goreski – modni genije koji stoji iza glamura Demi Mur

Brad Goreski je televizijska ličnost, modni urednik i stilista iz Los Anđelesa, poznat po impresivnoj i raznovrsnoj karijeri u svetu mode.Svoj put započeo je kao pripravnik u njujorškim redakcijama Voguea i W magazina, da bi kasnije postao asistent Vogue West Coast tima. Nakon toga, radio je uz poznatu stilistkinju Rejčel Zoe, a potom postao ekskluzivni brend stilista modne kuće Kate Spade NY.

Godine 2014. Goreski je postao novi voditelj emisije Fashion Police na mreži E!, gde je ostao sve do završetka programa krajem 2017.Njegovu impresivnu listu klijenata čine neke od najvećih zvezda Holivuda — Demi Mur, Džena Djuan, Kejli Kuoko, Sara Hajland, Natalija Dajer i Rašida Džouns, između ostalih. Njegovi stajlinzi redovno se pojavljuju u prestižnim izdanjima poput InStylea, Varietyja i The Hollywood Reportera, a sarađivao je i sa poznatim brendovima kao što su J.Crew i Danskin.

Sa besprekornim osećajem za stil i sposobnošću da svaku javnu pojavu pretvori u modni događaj, Brad Goreski s pravom slovi za jednog od najcenjenijih i najkreativnijih stilista današnjice.

Autor: M.K.