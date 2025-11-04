Dejvid Bekam zvanično postao vitez: Na specijalnoj ceremoniji ga odlikovao ga kralj Čarls (FOTO)

Bivši fudbaler i uspešna medijska ličnost Dejvid Bekam odlikovan je za doprinos sportu i humanitarnom radu na svečanosti u dvorcu Vindzor.

Na ceremoniji je nosio sivo odelo koje je dizajnirala njegova supruga Viktorija, „Lady Beckham“, koja ga je pratila tog dana.

Na pitanje da li je razgovarao sa kraljem tokom ceremonije, Bekam je kroz osmeh rekao:

"Bio je prilično impresioniran mojim odelom. On je verovatno najelegantnije obučeni muškarac kojeg poznajem, tako da je godinama bio inspiracija za mnoge moje modne izbore i definitivno je inspirisao ovaj izgled. To je nešto što mi je napravila moja supruga. Pogledao sam stare slike kralja iz vremena kada je bio mlad, u jutarnjim odelima, i pomislio u redu, to želim da nosim. Pokazao sam to Viktoriji, i ona je to savršeno uradila.“

Bekam je priznao da ga je dodela titule vitezova duboko dirnula još otkako je objavljena vest da se nalazi na kraljevoj rođendanskoj listi počasti ranije ove godine.

"Imao sam, naravno, sreće u karijeri osvojio sam mnogo i uradio ono što sam voleo ali da dobijem ovakvo priznanje, da postanem vitez, to prevazilazi sve što sam ikada mogao da zamislim,“ rekao je on pa dodao:

"Iskreno, biti dečak iz Istočnog Londona, rođen u Lejtonstonu, i sada stajati u dvorcu Vindzor pred Njegovim visočanstvom najvažnijom i najpoštovanijom institucijom na svetu, to je neverovatan trenutak. Ovo je bez sumnje moj najponosniji trenutak u životu.“

Bekam je dodao da mu je velika čast što je prepoznat ne samo zbog sportskih uspeha, već i zbog humanitarnog rada koji sprovodi još od tinejdžerskih dana.

"Vrlo rano sam shvatio da ljudi slušaju ono što govorim i da je to moćan alat kada je reč o dobrotvornom radu,“ objasnio je.

"Mislim da je to zbog karijere koju sam imao, timova za koje sam igrao, trofeja koje sam osvojio i poštovanja koje sam stekao. To je razlog zašto ljudi obraćaju pažnju, i to je zaista moćna stvar u svetu humanitarnih aktivnosti. Brzo sam uvideo da možemo da pokrenemo promene kroz ono što kažem i u čemu učestvujem i zato mi je to toliko važno.“

Pored bogate fudbalske karijere, Bekam je godinama posvećen brojnim humanitarnim inicijativama, među kojima je i uloga ambasadora dobre volje UNICEF-a, koju obavlja od 2005. godine.

„Ne radim to zato što moram, niti zato što mi je neko rekao da moram, radim zato što smatram da je važno.“

Bekamova viteška titula predstavlja krunu njegove sportske i humanitarne karijere, ali i emotivni dokaz da skromni dečak iz Istočnog Londona može da stane rame uz rame s kraljem i da bude primer poštovanja, stila i srca.

Autor: N.B.