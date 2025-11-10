Georgina Rodrigez doživela neviđenu blamažu! Snimak njenog pada na plesnom podijumu zapalio mreže (VIDEO)

AKTUELNO

Georgina Rodrígez postala je viralna na društvenim mrežama nakon što je objavila video na kojem je pokazala peh koji joj se dogodio tokom plesa.

Na snimku se vidi kako pada nakon što je pokušala da izvede složen pokret, pri kojem je morala da savije noge. Ova situacija izazvala je veliku pažnju javnosti, a video je u samo četiri sata skupio više od milion pregleda.

Georgina, koja je partnerka fudbalske zvezde Kristijana Ronalda, poznata je kao model, influenserka i uspešna poslovna žena. Usprkos svim svojim obavezama, uspeva da balansira između profesionalnog života i majčinstva.

Georgina i Kristiano u vezi su od 2016. godine, a zajedno imaju dve ćerke. Njihov susret dogodio se dok je ona radila u Madridu. Nakon što su postali par, ubrzo su objavili rođenje njihove prve ćerke, Alane. U aprilu 2022. godine, osim vesti o dolasku druge ćerke, objavili su i tužnu vest o smrti njenog blizanca, što je dodatno dirnulo njihove obožavaoce.

