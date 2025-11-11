Na crveni tepih došli odvojeno, a onda su popustile kočnice: Džesika Alba zvanično potvrdila vezu s 11 godina mlađim kolegom (FOTO)

Glumac Deni Ramirez potvrdio je svoju vezu sa Džesikom Albom, objavivši niz zajedničkih fotografija na Instagramu.

Zvezda filma "Captain America: Brave New World", 33-godišnji Ramirez, podelio je u nedelju uveče nekoliko simpatičnih selfija s 44-godišnjom glumicom, snimljenih na svečanoj Baby2Baby Gali, koja se održala prethodne večeri.

Tanjug AP/Jordan Strauss

Iako su Deni i Džesika u subotu uveče na crveni tepih godišnjeg humanitarnog događaja stigli odvojeno, unutar dvorane pozirali su zajedno, a fotografije su brzo osvanule na društvenim mrežama i potvrdile nagađanja o njihovoj romansi.

Zvanična potvrda na Instagramu

"Kakvo izvanredno veče celog tima @baby2baby i svih koji su donirali. 19,5 miliona dolara prikupljeno u nekoliko minuta! Pomažemo baby2baby podršci deci širom Amerike i nastavljamo njihov vitalni rad pružanja osnovnih potrepština porodicama kojima je to potrebno", napisao je Ramirez uz objavu. Alba je na to komentarisala emotikonima srca s očima i srca oblikovanog rukama.

Džesika je takođe podelila fotografije i snimke s događaja, uključujući i grupni selfi na kojem je i Deni. "Kakvo predivno veče na Baby2Baby Gali – tako sam ponosna na ključan rad Baby2Baby-a koji svake godine pruža osnovne potrepštine za više od milion dece širom zemlje. Sinoć smo odali počast Sereni Vilijams nagradom The Giving Tree Award – i prikupili 19,5 miliona dolara za nastavak ovog ključnog rada. Zahvalna sam što sam deo tako neverovatne zajednice", napisala je glumica, a Deni je na njenu objavu odgovorio emotikonom gorućeg srca.

Ovogodišnja Baby2Baby Gala, kojoj je prisustvovalo više od 50 slavnih osoba, prikupila je rekordnih 19,5 miliona dolara za podršku misiji organizacije koja obezbeđuje osnovne potrepštine deci i porodicama u teškim životnim uslovima.

Autor: Nikola Žugić