AKTUELNO

Showbiz

SAMOPOUZDANJE I LEKCIJA O HRABROSTI: Željko Mitrović podseća da su Srbi među najtalentovanijim narodima NA SVETU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic, Pink.rs ||

Mitrović je istakao koliko je važno negovati vedrinu i pozitivnu energiju, bez predrasuda i granica.

Kada vizionar poput Željka Mitrovića odluči da prihvati izazov, rezultat nikada nije samo obična priča — već inspiracija. Ovog puta, London je bio pozornica, a Pikadili trg – svedok jedne neobične opklade koja je pokazala koliko su upornost, šarm i samopouzdanje univerzalni jezik uspeha.

Vlasnik Pink Media Group, obzirom da trenutno boravi u Londonu, napravio je osvrt na to kako je u srcu britanske prestonice, pre nekog vremena, kao ulični svirač, prihvatio izazov koji bi mnoge ostavio bez hrabrosti. Za svega 52 minuta uspeo je da zaradi 467 funti, osvajajući pažnju i simpatije prolaznika. Iako je sve počelo kao zabavna opklada, završilo se kao moćna poruka o veri u sebe, o otvorenosti prema svetu i o snazi ličnosti koja se ne plaši da izađe iz zone komfora.

Ova londonska epizoda nije samo još jedna pobeda u nizu — ona je dokaz da istinski uspeh dolazi onda kada se čovek usudi da bude svoj, da se smeje izazovima i širi optimizam gde god da se nađe. Jer, kako Željko Mitrović pokazuje, svet pripada onima koji se usude da veruju u sebe i muziku svog života.

Autor: S.M.

#Instagram

#Izazov

#lekcija

#objava

#talenat

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ STIGAO U SARAJEVO NA KOMEMORACIJU BEŠLIĆU: Halid je bio više od umetnika i pevača - Za nas je bio nezaboravan prijatelj koji nam je pu

Društvo

Željko Mitrović se osvrnuo na političku i ekonomsku situaciju u svetu, pa pomenuo Srbiju: Još nije kasno da se probudimo i u sledeću deceniju uđemo sa

Domaći

Bili u kontaktu do sudnjeg dana: Snežana Savić progovorila o bivšem mužu: Njegovi blizanci su mlađi od...

Domaći

DVA RAZLOGA ZA SLAVLJE! Željko Mitrović oženio sina i krstio unuka Vukana (VIDEO)

Horoskop

Ljudi rođeni u ova četiri horoskopska znaka su detinjasti i nezreli – da li ste među njima?

Zadruga

Ovde mi je mama broj 3: Dačo se obratio porodici nakon saznanja da Slađa koristi kola njegovog oca! (VIDEO)