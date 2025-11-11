SAMOPOUZDANJE I LEKCIJA O HRABROSTI: Željko Mitrović podseća da su Srbi među najtalentovanijim narodima NA SVETU!

Mitrović je istakao koliko je važno negovati vedrinu i pozitivnu energiju, bez predrasuda i granica.

Kada vizionar poput Željka Mitrovića odluči da prihvati izazov, rezultat nikada nije samo obična priča — već inspiracija. Ovog puta, London je bio pozornica, a Pikadili trg – svedok jedne neobične opklade koja je pokazala koliko su upornost, šarm i samopouzdanje univerzalni jezik uspeha.

Vlasnik Pink Media Group, obzirom da trenutno boravi u Londonu, napravio je osvrt na to kako je u srcu britanske prestonice, pre nekog vremena, kao ulični svirač, prihvatio izazov koji bi mnoge ostavio bez hrabrosti. Za svega 52 minuta uspeo je da zaradi 467 funti, osvajajući pažnju i simpatije prolaznika. Iako je sve počelo kao zabavna opklada, završilo se kao moćna poruka o veri u sebe, o otvorenosti prema svetu i o snazi ličnosti koja se ne plaši da izađe iz zone komfora.

Ova londonska epizoda nije samo još jedna pobeda u nizu — ona je dokaz da istinski uspeh dolazi onda kada se čovek usudi da bude svoj, da se smeje izazovima i širi optimizam gde god da se nađe. Jer, kako Željko Mitrović pokazuje, svet pripada onima koji se usude da veruju u sebe i muziku svog života.

Autor: S.M.